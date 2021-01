Las confesiones de Alba Carillo: lo primero en lo que se fija cuando conoce a un hombre y qué le tiene que gustar

Durante el último capítulo de Los Gispy Kings, Noemí se fue de viaje, por primera vez, con amigas. Y estas no eran otras que sus compañeras en Gran Hermano VIPAlba Carrillo y Estela Grande.

Aprovecharon para hacer todo tipo de cosas e incluso hubo tiempo para las confesiones. Así, por parte de la modelo, ex de Fonsi Nieto y de Feliciano López, sorprendió una que tenía que ver con los hombres.

Carrillo contó qué es en lo primero que se fija cuando conoce a un hombre. Y no es otra cosa que en los zapatos que porte. Eso sí, no cualquier tipo de calzado. "Yo unos zapatos de esos horribles de velcro de vete a saber, se me va la lívido por el váter", aseguró, para sorpresa de sus amigas.

Además, la colaborador de Ya es mediodía confesó que hay otra cosa muy importante para ella a la hora de tener una relación. Para ella, es indispensable que a sus parejas "les guste hablar de cotilleos, de las cosas de la tele". "Y no me refiero a los documentales. Después de comer o se echa un kiki o se ve el Sálvame y todos tan contentos", ha desvelado la modelo.