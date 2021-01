Hostelers exigeixen un pla d'ajudes per a fer front a la "sagnia econòmica": "Cada dia que passa és crucial"

Amb el lema 'El Virus mata i la Generalitat i l'Ajuntament rematen', la Coordinadora d'Hoteleria dels Barris de València havia convocat per a aquest dilluns una cassolada a les portes de cadascun dels establiments d'hoteleria per a denunciar la "persecució" del Consell al sector, davant les últimes restriccions que estableixen el tancament de la seua activitat a les 17.00 hores, una cosa que consideren un "greuge comparatiu".

Aquestes manifestacions es repetiran cada dia a la mateixa hora fins al pròxim 31 de gener, a les quals se sumaran altres convocatòries "en els pròxims dies" davant la Generalitat Valenciana, l'Ajuntament de València i la Delegació del Govern.

L'organització ha criticat en un comunicat que les administracions públiques "no donen una solució" i "no tenen sobre la taula un pla de rescat i de justícia econòmica" per a un sector que pateix una "sagnia econòmica".

"Els seus temps no són els de l'economia ni els de la supervivència dels nostres negocis. No poden mirar cap a un altre costat perquè cada dia que passa és crucial per a nosaltres i no podem esperar ni un minut més. Ens estem arruïnant i el Consell ens nega les ajudes", ha afegit.

En aquest sentit, han reivindicat que són "milers de pimes les que portem mesos alçant les persianes amb pèrdues" i han lamentat que han estat "assenyalades constantment com les culpables dels rebrots, restricció després de restricció, i patint un injust greuge comparatiu davant d'un altre tipus d'establiments o espais tancats i oberts en els quals es concentren un gran nombre de persones i pareix que ací no passa res".

Per açò, des de la Coordinadora han instat les institucions públiques a "no riure's més en la nostra cara": "Comprenem i compartim la greu situació sanitària i el moment tan delicat que viu la Comunitat Valenciana, amb una tercera onada disparada, però no es poden decretar restriccions sense tindre, al temps, un pla alternatiu perquè no ens afonem en la misèria".

Així, han insistit que "darrere de cada bar, cafeteria o restaurant hi ha persones a les quals se'ls demana que col·laboren per a acabar amb aquesta maleïda pandèmia, però que també són víctimes d'ella".

"Parem tot entre tots, amb els menors danys col·laterals possibles. Estem ací per a defendre el manteniment de les nostres famílies i el futur de nostres i els nostres fills i filles", han afegit.

Per tot açò, el col·lectiu ha exigit ajudes directes "ja" per a fer front a les despeses fixes que afronta un sector en una situació "desesperant" i "amb una caixa registradora en nombres rojos". "No perden més temps, facen nombres, perquè és el seu treball i la seua obligació, a nosaltres ja no ens ixen ni ens quadren", ha agregat.