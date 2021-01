Cvirus.- La Comunitat Valenciana ha realitzat 1,8 milions de proves diagnòstiques des de l'inici de la pandèmia

En l'última setmana, de l'1 al 7 de gener, les comunitats autònomes han realitzat un total de 514.489 PCR, una mitjana de 73.498 PCR al dia. A més, des de l'1 al 7 de gener, les comunitats autònomes han dut a terme un total de 287.578 test d'antígens (41.082 de mitjana al dia).

Sumats a les PCR realitzades, suposen un total de 802.067 proves diagnòstiques realitzades en aquest període, 114.581 al dia. D'aquesta forma, augmenta un quatre per cent el nombre de proves diagnòstiques realitzades, amb una taxa de 498,74 per cada 1.000 habitants.

En el cas de la Comunitat Valenciana, de l'1 al 7 de gener s'han realitzat 95.584 proves, de les quals 72.435 són PCR i 23.149 d'antígens. La xifra suposa un augment del 5% setmanal i deixa la taxa de proves per 1.000 habitants en 394,45.

Per comunitats autònomes, Andalusia ha realitzat 2.781.186 proves diagnòstiques; Aragó, 645.736; Astúries, 711.921; Balears, 668.649; Canàries, 718.225; Cantàbria, 311.545; Castella i Lleó, 1.241.644; Castella-la Manxa, 714.561; Catalunya, 4.519.739; Comunitat Valenciana, 1.876.176; Extremadura, 451.298; Galícia, 1.162.786; Madrid, 3.922.080; Múrcia, 554.243; Navarra, 526.011; País Basc, 1.690.134; La Rioja, 226.389; Ceuta, 21.557; i Melilla, 24.581.

Progressivament, se'n van desenvolupant noves tècniques per al diagnòstic de la infecció per SARS-Cov2, com és el cas de les proves ràpides d'antigen que les Conselleries de Sanitat estan començant a introduir en la gestió de la pandèmia.