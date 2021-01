Cs envelleix Oltra i Cantó en una campanya per a exigir més protecció als majors

Ciutadans ha llançat una campanya gràfica en la qual ha envellit el seu líder a la Comunitat Valenciana, Toni Cantó, i la vicepresidenta i consellera de Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, per a exigir millor atenció i protecció per als majors com el col·lectiu més afectat per la pandèmia.

En roda de premsa en Les Corts, Cantó ha exigit accelerar la vacunació a tots els majors de 65 anys i augmentar la seua protecció tant en residències com en centres de dia i de dependents.

Després de mostrar la seua preocupació sobre la situació de la pandèmia, "amb dos nous contagis cada minut" a la Comunitat, ha criticat el "ritme lentíssim" en la vacunació i ha titlat de dramàtic que els valencians seguisquen "sense conéixer el pla concret de vacunació dels majors".

"Mon pare té més de 80 anys i no sap quan el van a vacunar", ha il·lustrat el síndic 'taronja', i ha lamentat que la Comunitat acumula "el 30% de morts per la pandèmia en residències".

Davant aquesta situació, Cs ha presentat una proposició no de llei (PNL) per a permetre la col·laboració públic-privada en la campanya de vacunació i incloure en ella tots els col·lectius de professionals capacitats, juntament amb una altra en la qual reclama més protecció per al personal, més tasques de desinfecció en els centres i un pla específic per a dependents.

També vol que compareguen en la diputació permanent de les Corts tant el president de la Generalitat com la consellera de Sanitat, els socialistes Ximo Puig i Ana Barceló, i que les farmàcies valencianes puguen fer test. "On està la consellera?", ha inquirit la portaveu de Servicis Socials de Cs, María Quiles, després del "rècord" registrat la setmana passada a la Comunitat Valenciana amb 33 residents morts en un dia.

Com a portaveu de Sanitat de Cs, Fernando Llopis s'ha preguntat si "Barceló és la persona adequada si en set mesos ha sigut incapaç d'establir un pla de vacunació o donar les dades adequadament". "Col·lapse i desbordament són les paraules que més repeteixen els sanitaris", ha lamentat, per a advertir que "molts valencians van a morir per culpa d'eixa falta de previsió".