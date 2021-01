PP anuncia que es querellarà contra el germà de Puig i els seus socis si hi ha una investigació de Fiscalia de Castelló

En roda de premsa, ha advertit que "Puig no pot seguir amagant-se" i "el PP va a arribar fins al final" després de la sanció imposada per la Comissió de Defensa de la Competència de la Conselleria d'Economia a una productora del seu germà i altres empreses vinculades per constituir un cartell que va pactar preus en el marc d'una licitació pública per a la contractació del servici de corresponsalies en À Punt. La radiotelevisió pública valenciana va ser qui va posar en coneixement aquesta situació en detectar-la.

Ortiz ha avançat que els servicis jurídics del PP estan en converses amb Fiscalia perquè "hi ha una interlocutòria del jutjat del contenciós-administratiu de Castelló que dona lloc a una sèrie de registres i intervencions de WhatsApp" relacionats amb la sanció de Competència, encara que "també hi ha una part reservada dins de l'expedient, enviada a la Fiscalia Anticorrupció i a l'Agència Tributària".

Per tant, els 'populars' volen saber si la Fiscalia de la Comunitat ho ha remès a la de Castelló i si aquesta ha emprès alguna investigació. "Si hi ha causa oberta de la part reservada, el PPCV es personarà en la causa, i si no la hi ha, iniciarà accions judicials perquè entenem que hi ha possible tràfic d'influències, negociació prohibida de funcionaris i prevaricació", ha asseverat.

"Estem assistint a una situació que portem denunciant des del 2016: són un càrtel creat per a aconseguir subvencions de tota índole i sense justificacions clares", ha recalcat Ortiz, per a recordar que Francis Puig està imputat i avançar que el PP va a demanar aquest mateix dilluns la paralització del contracte d'À Punt del lot de corresponsalies en les quals "estan implicades les empreses del germà del president i els seus socis".

És més, ha posat l'accent que no hi ha "cap garantia" que aquest concurs siga "net" i ha denunciat que "aquestes empreses, amb tota la picardia, han canviat el nom per a presentar-se (a l'adjudicació) com a Televisió Castelló".

Ortiz també ha garantit que el PPCV aportarà al Jutjat d'Instrucció 4 de València, en la seua ampliació de denúncia, contractes de l'Ajuntament de Morella (Castelló) de l'època en la qual Puig era alcalde, a més de tornar a reclamar la creació d'una comissió d'investigació en Les Corts sobre aquestes ajudes i de demanar l'expedient de Competència "des de l'inici".

"PUIG TÉ RESPONSABILITAT POLÍTICA"

Per tot açò, ha advertit que és un "assumpte greu" i que "el president s'equivoca si creu que amagant-se darrere de la Covid i de la borrasca 'Filomena' no li va a esguitar directament: té una responsabilitat política greu". "Hem hagut de barallar amb ungles i dents en el TSJ i hem aguantat pressions de tot tipus", ha emfatitzat.