Juanjo Ballesta desvela en qué se ha gastado parte del dinero ganado en 'MasterChef': "Tengo el bolsillo roto"

Juan José Ballesta está de actualidad. Tras su paso por MasterChef Celebrity, el actor ha visto cómo retornaba su fama. Su simpatía y buen trabajo en los fogones del talent culinario de La 1 le ha reportado de nuevo el cariño del público. Ese que ya saboreó de niño, cuando con tan solo 13 años fue galardonado con el Goya.

Este domingo, el intérprete, que ahora tiene 33, visitó este domingo Sábado Deluxe, y repasó las luces y sombras que ha tenido en estas dos décadas en la profesión.

De su presente, Ballesta dijo que su día a día en Parla no ha cambiado mucho. Aunque, eso sí, reconoció que entró en MasterChef "con 23.000 seguidores y ahora tiene "más de 80.000".

Además, aseguró que el programa de La 1 le ha traído alegrías para su economía. A colación de eso, desveló: "Yo tengo el bolsillo roto, se me caen los euros. Con el primer pago de MasterChef le ingresé a mi sobrina, a mi hermana… Si necesitan ropa o pagar algo, se lo ingreso. La familia es lo primero", dijo tajante.

"Cuando tengo curro tengo curro y cuando no no, me conformo"

El actor, espontáneo como siempre, también habló de las dificultades en el mundo del cine o del espectáculo en general. "Cuando tengo curro tengo curro y cuando no no, me conformo". Asimismo, confesó que la fama, en ocasiones, le ha "abrumado" y ha preferido alejarse de los focos.

Además, desveló un proyecto que pasa por protagonizar una película con su hijo. Interpretarán el mismo personaje de niño y de adulto.