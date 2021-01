CCOO considera "necesaria" suspensión de clases pero pide soluciones para personal no docente y conciliación

20M EP

NOTICIA

CCOO ha considerado "necesaria" la suspensión de las clases en los centros educativos no universitarios durante los dos próximos días, debido al temporal de nieve. Esta decisión ha sido tomada este domingo, 10 de enero, por parte del Ejecutivo autonómico. No obstante, la organización sindical ha pedido soluciones para el personal no docente y la conciliación familiar.