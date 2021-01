Diputación.-Diputación redefine su Programa de Deporte Adaptado para ajustarse a la situación sanitaria

La situación sanitaria generada por el Covid-19 ha provocado que el Programa de Deporte Adaptado de la Diputación de Almería se haya redefinido para ajustarse a esta realidad y que siga favoreciendo la práctica deportiva y la actividad física entre los almerienses con capacidades intelectuales diferentes.

La institución provincial ha editado vídeo tutoriales y tres manuales dirigidos a profesionales y usuarios para que este programa siga su desarrollo dentro del contexto actual.

El vicepresidente de Diputación y diputado de Deportes, Ángel Escobar, ha explicado que "con este rediseño del Programa de Deporte Adaptado queremos garantizar el acceso de las personas y entidades beneficiarias de este proyecto a la práctica deportiva y a la actividad física".

"El deporte constituye un papel fundamental en el día a día de estas personas con todos los beneficios psicosociales que lleva aparejados. Nos adaptamos a la situación sanitaria para que el deporte siga desempeñando ese papel clave, tan importante para la integración social y el bienestar de estas personas", ha dicho

En este sentido, Escobar ha precisado que para la Diputación "este es uno de los programas más importantes de cuantos impulsamos, ya que pocas iniciativas tienen tanto impacto en la igualdad de oportunidades entre almerienses y para la difusión de los valores positivos asociados a la actividad física y deportiva como la mejora de la psicomotricidad, el aumento de la autoestima, solidaridad, respeto, o trabajo en equipo".

Tres son los manuales editados por Diputación para el rediseño de este Plan por la situación sanitaria: Guía práctica seguimos conectad@s-Plan de entrenamientos en casa y en centros de atención a personas con diversas capacidades; Manual de recomendaciones para la práctica de deporte en personas con diversas capacidades y Propuesta para intervención de profesionales: organización de la práctica deportiva en centros de atención a personas con distintas capacidades.

Estos documentos establecen pautas adaptadas a los diferentes escenarios que deja la pandemia en relación al deporte, ya que propone alternativas para llevar a cabo en casa o en los centros de atención, así como un marco general de recomendaciones a tener en cuenta en el contexto actual del covid-19.

En toda la provincia son 21 las entidades que forman parte del Programa de Deporte Adaptado de Diputación, que se mantendrá en estas condiciones mientras continúe la emergencia sanitaria.

Estas organizaciones son: Virgen del Río (FAAM), CD San Marcos, CD Carriles, La Esperanza y Casa Teja, Virgen de Socorro, APAFA, CO Asprodalba, CO Saliente, RGA Francisco Miras, Activa tu ocio, UGA CD FAAM, CO Asprodesa, CO Javier Peña, CP Azcona, CCEE Jesús Trade, Síndrome de Down Asalsido, CO Arte 21 Asalsido, A toda vela, C Princesa Sofía, Verdiblanca y Aspapros.