Oltra defèn "l'exemple de transparència i rectitud" de l'administració amb la sanció al germà de Puig

Oltra ha afirmat, en la roda de premsa posterior al ple del Consell, no conéixer situacions en les quals s'hagen produït favoritismes o converses per a facilitar ajudes a les empreses del germà del 'president'. "Tinc constància d'aquesta resolució, que està publicada com diu la llei, i de la normalitat amb la qual va funcionar la Generalitat Valenciana en aquest cas".

Així, ha indicat que en aquesta actuació, amb "tota la normalitat" es va obrir un expedient, que va seguir el seu curs i que ha finalitzat amb una resolució sancionadora. Per tant, ha dit, "tenim un exemple de transparència i rectitud d'una administració que pot servir d'exemple a unes altres", fins i tot "del passat i que, a més, acaba en sanció", ha dit en al·lusió a l'anterior govern del PP.

Al seu juí, aquesta resolució sancionadora demostra que es tracta "per igual a tothom", independentment dels qui siguen els protagonistes de l'expedient, encara que ha admès que açò tampoc és una cosa "per a tirar coets" sinó que és reflex de la "normalitat del funcionament de l'administració"

"I en aquests termes s'ha expressat també el 'president'", ha indicat, en al·lusió a unes recents declaracions de Ximo Puig en aquest mateix sentit, per la qual cosa ha conclòs: "Res més que afegir".