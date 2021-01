B vocal gana la XVI edición del Festival Internacional 'VivaVoce' de Italia que se ha celebrado por primera vez 'online'

El grupo aragonés B vocal, referente de la música a capella en España, se ha alzado con el premio del Festival Internacional VivaVoce de Italia, uno de los más importantes de Europa en este tipo de canción y que en su XVI edición se ha celebrado online con la participación de ocho grupos.

La cita, como informa el grupo ganador en una nota de prensa, se ha desarrollado durante dos semanas entre el 26 de diciembre de 2020 y el 6 de enero de 2021, con la participación de ocho grupos preseleccionados en dos fases eliminatorias y que han tenido que presentar tres trabajos en formato de videoclip. B vocal se ha alzado con el premio como mejor grupo tras dejar atrás a los representantes de Holanda, Alemania e Italia, y tras medirse en la final con los anfitriones, el grupo veneciano Venice Vocal Jam, una joven formación que, destacan, se encuentra entre los mejores conjuntos italianos de voces del momento.

Según los ganadores, las más de 200.000 conexiones en directo en las diferentes interacciones en redes sociales en las distintas fases del Festival "resume el éxito de la propuesta y el mérito del galardón obtenido". Para el concurso, B vocal eligió sus temas Hazlo a cappella, una composición original propia escrita por Carlos Marco, que se presentó en cuartos de final; Feel, de Robbie Williams, elegida para las semifinales, y un mashup, con los éxitos Roxanne, de The Police, y Locked out of heaven de Bruno Mars, con la que ganó la final.

Este premio europeo se suma a al palmarés artístico de B vocal, que ya cuenta en sus 25 años de trayectoria con tres galardones obtenidos en Austria en 2006, cinco conseguidos en Nueva York y San Francisco en 2010 y dos en Rusia en 2018 y 2019. Desde el grupo inciden en el complicado mundo de la música a cappella, una disciplina que requiere "de gran exigencia técnica para componer, crear e interpretar la música", y cuenta cada día con más público y circuitos de programación.

Sus compromisos más inmediatos

B vocal estrenó su espectáculo de Navidad en diciembre en Zaragoza, Burgos, Valladolid y Murcia, y ya cuenta con varios proyectos para este 2021, entre otros 2 giras internacionales en Asia.

Su compromiso más inmediato será el próximo día 12 de enero en el Maratón Solidario Running for West para recaudar fondos a beneficio de la lucha contra el Síndrome de West, evento que se retransmitirá online para todo el mundo. Los miembros de B vocal esperan que este año sea "el de la vuelta plena a los conciertos y actuaciones en vivo, y el de la recuperación general de la normalidad para toda la sociedad".