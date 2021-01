La 'influencer' Grace Villarreal cuenta la angustia que vivió cuando le dijeron por error que su hijo pequeño había muerto

La influencer Grace Villarreal se ha salido un poco de la tónica habitual del contenido que suele compartir con sus más de 610.000 seguidores de Instagram al contar, quizá, la experiencia más angustiosa de su vida. Y es que la colombiana, afincada desde su infancia en España, contó lo mal que lo pasó cuando le dijeron por error que su hijo había fallecido.

La youtuber de 31 años tiene tres hijos con su pareja, el cantautor Jacob Henson: Violetta Belle, Allegra Rose y Luca James. Con el pequeño fue con el que se llevó el gran disgusto hace un par de semanas, tal y como contó en Instagram este martes.

"Yo estaba en una reunión en la oficina y recibo una llamada en la que se me comunica que mi niño había muerto. ¿Qué pasó? Entré en estado de shock, me volví loca y empecé a correr y a gritar", empezó explicando. "Cogí el coche y en muy poco tiempo estaba en el hospital. No podía ni llorar del shock que tenía. Estaba súper histérica por la forma en la que se me dio esta noticia".

Pero en realidad, el pequeño Luca no había fallecido, sino que "tenía fiebre y subió tan rápido que le provocó una convulsión febril", algo de lo que se enteró después. "La persona que le estaba cuidando no sabía lo que le estaba pasando y lo único que podía decirme era que Luca había muerto, me decía que no respiraba, que no abría los ojos, que no reaccionaba...".

Afortunadamente, el pequeño se puso bien, y es que no es la primera vez que Grace vive algo así: "Esta situación ha pasado con anterioridad en mi familia, a Violetta hace 7 años le pasó, fue una de las experiencias más duras. Violetta era muy chiquitita, antes de los 3 años, y fue desapareciendo, pero yo siempre he sido muy cuidadosa con las fiebres".

Por ello, la influencer quiso acudir a su perfil en redes por si su testimonio servía de ayuda para otras personas a las que le pase lo mismo: "No lo dejéis pasar, me da igual que tengan que faltar [a clase], pero cuando tienen fiebre prefiero tenerlos a mi lado y verlos todo el tiempo y monitorizarlos para asegurarme de que están bien".