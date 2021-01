Coronavirus.- L'oci nocturn valencià exigeix 50 milions en ajudes directes per a compensar deu mesos de tancament

Aquesta petició arriba després de la nova línia d'ajudes per a sectors afectats anunciada aquest dijous per la Generalitat, en espera de concretar-la amb la patronal i els sindicats.

En un comunicat, l'oci nocturn exigeix que en aquestes reunions es reconega "l'especial vulnerabilitat i patiment" del sector musical i els espectacles, "l'únic que està tancat per imperatiu legal i que durant els últims 10 mesos amb prou faenes ha treballat 10 setmanes, prestant servicis d'hoteleria i amb un 30% d'aforaments".

També demana la seua intervenció directa en tot el procés negociador davant aquestes condicions excepcionals "en les quals amb prou faenes un 25% de les pimes han pogut desenvolupar la seua activitat". Per a açò, aquesta assemblea composta per 33 associacions anuncia la seua constitució formal com a federació autonòmica.

En xifres, denuncia que el sector ha perdut el 85% de la seua activitat econòmica durant 2020, la qual cosa suposa "una reculada de 2.000 milions d'euros i unes pèrdues acumulades dels gastos fixos que no s'han pogut evitar de 275 milions".

El col·lectiu empresarial també urgeix respecte a l'administració autonòmica cap a tot el sector i la seua cadena de valor, que "des que es va iniciar la pandèmia ha sigut injustament assenyalat i ha sigut víctima de l'estigmatització empresarial i professional".

Com a últim exemple, rebutja "l'absurda prohibició dels dj, que manca de qualsevol evidència científica i justificació epidemiològica, la qual cosa suposa un autèntic greuge comparatiu amb el conjunt de l'activitat econòmica".