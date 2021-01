Máxima sinceridad de Mayra Gómez Kemp en 'Pasapalabra': "Ni la más repajolera idea"

Una de las pruebas más musicales de Pasapalabra volvió a proporcionar este miércoles un momento destacado del concurso de Antena 3, donde sobresalió la sinceridad de una de sus invitadas, Mayra Gómez Kemp.

La presentadora y Elsa Anka se enfrentaron en 'La pista musical' para averiguar qué canción les propuso Roberto Leal: "Año del tema, 1990, por cinco segundos, música...", señaló el presentador.

Anka fue la primera en darle al pulsador, pero no supo adivinar la canción y en el rebote, Gómez Kemp, en un claro arrebato de sinceridad, admitió que "ni la más repajolera idea. Para nada".

Mayra Gómez Kemp y Elsa Anka, en ‘Pasapalabra’. ATRESMEDIA

La siguiente pista fue un verso de la canción: "Sobre la hierba, tu espalda cansada", pero ninguna de las dos se animó a apretar el pulsador, así que Leal les puso un poco más de música, para ver si la adivinaban.

Nuevamente fue Anka la primera en apretar el pulsador: "Tengo pulsaciones", afirmó sin contestar, mientras que Gómez Kemp volvió a reconocer que no tenía "ni idea". El presentador comentó que "ya está, sinceridad por delante".

"Digo el título con otras palabras: Objetos de los años vividos", comentó el presentador, y Anka, de nuevo, fue la más rápida: "Yo, me lanzo: ¿Cosas por vivir? No sé...", pero el conductor del programa torció el gesto en señal de que se había equivocado: "Sería un título precioso, pero no".

Roberto Leal, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

Gómez Kemp, en el rebote, se atrevió a decir que se trataba de "Cosas del tiempo vivido", fallando también el título de la canción. Por un tan solo un segundo de premio, volvió a sonar más música.

"¡Que no me sale!", exclamó Anka al volver a darle al pulsador en primer lugar, pasando el turno a su rival, que volvió a señalar que "ni idea". Ninguna de las dos consiguió tiempo para su concursante ya que no lograron adivinar de que se trataba de Cosas de la edad, tema del grupo Modestia Aparte.