Los Reyes Magos visitan 'Pasapalabra' para regalar 'tablets' e invitar a un roscón muy especial a los concursantes

En un día tan especial como el 5 de enero, Pasapalabra quiso que sus protagonistas fueran los niños y Malena y Álvaro fueron los encargados (ayudados por Gisela, Manuel Díaz 'El cordobés', Daniel Diges y Virginia) de luchar por la victoria para su colegio.

Pero antes de empezar, todos los presentes en el plató del concurso de Antena 3 recibieron una mágica visita, la de los tres Reyes Magos, que aparecieron por sorpresa.

"Hoy tenemos alguna sorpresa", anunció Roberto Leal. "¿Puede ser que esté escuchando algo de fondo?", se preguntó el presentador antes de que empezara a sonar un villancico y Melchor, Gaspar y Baltasar hicieran su entrada.

Leal les comentó que venían cargados de regalos, y quiso saber que les habían llevado. "Hola Roberto, hemos traído unos regalos muy especiales, unas tablets", anunció Melchor.

El presentador señaló que "tengo que adelantar una cosa, el colegio ganador del programa de hoy se va a llevar 10 tablets para trabajar en la escuela, pero habrá alguna sorpresa más".

"También hemos traído un roscón enorme y hay para todos", comentó el rey Mago, a lo que Leal destacó que el dulce tenía la forma del rosco de Pasapalabra con las letras en fruta escarchada.

El roscón de 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

El presentador se dirigió hacia los Reyes: "Sus Majestades, sé que tenéis mucho trabajo por delante así que no os queremos entretener más", y les advirtió que "no os paséis por otro programa que no os da tiempo ya".

Al final, Malena fue la ganadora del programa de este martes y logró las tablets para su colegio, "pero como este día tiene mucha magia, Álvaro, has conseguido cinco para tu escuela", concluyó el presentador.