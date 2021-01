Cvirus.- Hisenda autoritza la generació de crèdits per 291 milions en Sanitat i Innovació davant la Covid-19

Tal com publica aquest dimarts el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), davant la "extraordinària i urgent necessitat" derivada de la pandèmia, el departament dirigit pel conseller Vicent Soler ha resolt autoritzar un augment del pressupost d'ingressos en l'aplicació 400.98 'Transferència FONS COVID-19', per import de 291.798.504,24 euros.

Així mateix, Soler ha autoritzat a incrementar la dotació de les línies dels annexos de transferències i subvencions corrents, en els programes de 'reintegrament gastos per assistència quirúrgica', que augmenta en un milió d'euros, fins als 15,1 milions d'euros, i la 'aportació al fons de provisions tècniques de la SGR', que creix en 11 milions d'euros fins a arribar als 17 milions.

També autoritza la inclusió d'una línia de concessió directa 168.1 C) en l'annex de transferències i subvencions de capital del programa 542.50 'Investigació, Desenvolupament Tecnològic i Innovació (R+D+I)', per import de 950.650 euros.

Com a conseqüència, de l'increment de la línia X1252, el pressupost de l'Institut Valencià de Finances (IVF), s'actualitzarà amb un increment del pressupost d'ingressos, en el capítol 4, perimport d'11 milions d'euros i un increment del pressupost de gastos, en el capítol 4, per import d'11 milions d'euros.

D'altra banda, el departament encapçalat per Vicent Soler ha autoritzat una transferència de crèdits del capítol 1 'Gastos de personal', entre programes de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per import de 217.000 euros per a pal·liar els efectes de la pandèmia.

En aquest sentit, el DOGV recorda que el passat 16 de novembre es van aprovar una sèrie de mesures per a compensar econòmicament "l'esforç" realitzat en centres de servicis socials de caràcter residencial de persones majors, persones depenents i persones amb diversitat funcional amb motiu de la pandèmia.

Per a donar cobertura pressupostària a aquesta compensació així com a contractacions temporals de personal per a acumulació de tasques per la sobrecàrrega de treball en les residències de majors en aquests moments de crisi sanitària, el passat 26 de novembre es va autoritzar una transferència entre capítols 1 del programa 'Direcció i Servicis Generals' al programa 'Gestió de Centres de Persones Majors' per import de 2 milions d'euros.

Posteriorment, després de revisar l'estimació del cost de seguretat social associat a la citada compensació econòmica, la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives va planejar la necessitat d'una transferència complementària, entre capítols 1 dels programes 'Direcció i Servicis Generals' i 'Gestió de Centres de Persones Majors', per 217.000 euros.

També la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha requerit una transferència de crèdits per import de 16,7 milions d'euros, que afecta a les línies que financen tant a l'Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV) com a Ferrocarrils de la Generalitat (FGV), així com la conseqüent modificació en els pressupostos d'aquestes entitats per a pal·liar la pèrdua d'ingressos com a conseqüència del descens del viatgers.

D'altra banda, el DOGV publica també que Hisenda ha autoritzat determinades generacions de crèdits en el capítol 2 del programa 422.40 'Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial', per import global de 1.014.593,73 euros per a donar compliment a l'Acord del Consell de Ministres, de 22 de novembre de 2019, en el qual es van formalitzar els criteris de distribució a les CCAA, aprovats per la Conferència Sectorial d'Educació, que s'assignen a la Comunitat Valenciana, fons per a diferents actuacions en l'exercici 2020.

Finalment, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publica l'autorització d'una transferència de crèdit del capítol 2 al3 en el programa 141.10 'Administració de Justícia', de laConselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per import de 300.000 euros per a procedir a l'execució de les sentències del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana 816/2020, de 13 d'octubre, de 2020, i 1133/2018, aquesta última després de la providència de la Sala del Contenciós del Tribunal Suprem de 17 de setembre de 2020, d'inadmissió a tràmit del recurs de cassació i per la part dels interessos que correspon abonar a la citada Conselleria.