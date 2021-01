La Comunitat té transmissió comunitària sostinguda amb tendència creixent i un índex reproductiu de l'1,09

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, i la consellera de Sanitat, Ana Barceló, han advertit que la situació epidemiològica de la Comunitat Valenciana és "preocupant" perquè "existeix una transmissió comunitària sostinguda amb tendència creixent" i el nombre bàsic de reproducció és de l'1,09, superior a l'1 que és el límit establit per a afirmar que la pandèmia està controlada.

Així, ho han assenyalat en una roda de premsa conjunta per a informar de les noves restriccions adoptades a la Comunitat Valenciana, on en les últimes dos setmanes la incidència acumulada ha crescut un 17%, les hospitalitzacions han pujat un 52% i s'han registrat 196 morts en una setmana, una xifra "insuportable", ha assenyalat Puig, que ha fet superar els 3.000 morts per coronavirus des del març.

Barceló ha explicat que la situació de la pandèmia mostra una tendència "al creixement en el nombre casos i se situa nivells molt alts" i de fet la major part dels indicadors d'avaluació del nivell de transmissió presenten "valors alts".

Així, el percentatge traçabilitat dels casos, que en la seua majoria segueixen estant controlats, aconsegueix un valor del 67,54%, mentre que la taxa de positividad és "alt i no ha deixat d'incrementar-se en el mes de desembre fins a situar-se en el 29,57% actual front 18,08% en el qual estava el passat 16 desembre".

Barceló ha assenyalat que el grup d'edat amb major afectació és el de 15 a 29 anys. Sobre este tema, ha assenyalat que l'àmbit social segueix sent en el qual predominen els brots epidèmics, la qual cosa és "un indicatiu que les activitats socials són el principal origen de contagis a la Comunitat Valenciana ja siga en l'àmbit públic com també en el privat".

Per açò, ha insistit a recalcar que fins que no hi haja immunitat col·lectiva gràcies a un alt percentatge de vacunació i "davant l'absència d'un tractament específic davant aquesta malaltia, les úniques mesures efectives enfront del virus són les no farmacològiques" i així ha tornat a incidir en la necessitat d'una corresponsabilitat social.