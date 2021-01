Cvirus.-Puig perllonga el tancament de la Comunitat, acorda el de 26 municipis i avança el toc de queda a les 22.00h.

A més, es decreta el tancament de l'hoteleria en tota la Comunitat a les 17.00 hores, es prohibeix fumar en les terrasses dels establiments i en les taules no podrà haver-hi més de quatre comensals. Es redueix al 30 per cent l'aforament permès en tots els comerços i el nombre màxim de persones en les reunions socials seguirà sent de sis.

Així ho ha anunciat després d'una reunió de la Comissió Interdepartamental, i davant les últimes xifres d'evolució que reflecteixen una situació "greu i preocupant", amb un augment de la incidència d'un 17% en dos setmanes, un creixement de l'hospitalització del 52% i amb 196 morts en una setmana.

No obstant açò, aquestes mesures no afecten la 'volta al col·le' ja que, segons ha avançat el 'president', els alumnes seguiran en les aules a partir del 7 de gener ja que els experts coincideixen que són espais segurs i "no podem deixar que el virus seguisca perjudicant el seu futur".

En aquest sentit, ha demanat als pares que confien en la seguretat dels centres, ha agraït a tota la comunitat educativa el seu treball "impagable" per a mantindre els centres oberts i ha apuntat: "Està en joc la igualtat i futur de la societat".

ENTRADA EN VIGOR

Les mesures entraran en vigor a partir del dijous i fins al 31 de gener i ha anunciat per a aquest mateix dijous una reunió amb els agents socials per a concretar un pla d'ajudes amb els sectors més afectats amb la finalitat de protegir la salut, els treballs i a les empreses.

Els municipis afectats pel tancament perimentral, amb incidència "crítica" i durant 14 dies, són, en la província de Castelló: Borriol, Atzeneta del Maestrat, Soneja i Xèrica; a Alacant: Alcoi, Castalla i Polop i a València: Llíria, Massanassa, Aiora, Utiel, Sedaví, Sollana, Guadassuar, Oliva, Daimús, Xàtiva, Ontinyent, Sinarques, Quatretonda, Canals, Benigàmin, Xest, Moixent, Anna i Bonrepòs i Mirambel.