La Comunitat tanca l'any amb el menor nombre d'incendis del registre històric i caiguda de la superfície afectada

La Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural Emergència Climàtica i Transició Ecològica hectàrees ha assenyalat que el descens és encara més acusat en la superfície forestal afectada pel foc amb 698 hectàrees, un 28% menys que l'any anterior, on es va aconseguir baixar de la barrera de les 1.000 hectàrees.

D'aquestes 698 hectàrees, 240,5 hectàrees corresponen a superfícies forestals arbrades, mentre que 457,2 són superfícies forestals rases, sense arbrat, formades per matolls o canyars.

CAUSES

Pel que fa a les causes, un 23,4% dels mateixos es van iniciar per causes naturals a causa de descàrregues elèctriques atmosfèriques -rajos- associats a fenòmens tormentosos. Entre els incendis per causes humanes, destaca un 37,7% iniciat de forma intencionada, mentre que un 22,2% van tindre origen en negligències en l'ús del foc i un 6,3% van tindre origen en accidents. Tan sol d'un 6% dels incendis es desconeixen les seues causes o es troben encara en fase d'investigació per a determinar-les.

El director general de Prevenció d'Incendis Forestals, Diego Marín, ha defès la "necessària gestió sostenible de les masses forestals" dins d'una estratègia integral de prevenció adaptada a la muntanya mediterrània i a l'impacte del canvi climàtic.

Marín ha advertit sobre el creixement de la superfície forestal en el territori de la Comunitat, de les 1.100.000 hectàrees de 1975 a les 1.300.000 hectàrees actuals, que es tradueix en una sobrecàrrega de gestió que passa per ordenar l'increment de la massa forestal, tant en superfície com en biomassa acumulada, posar en valor els paisatges resilientes al foc i recuperar el mosaic agroforestal que combina una diversitat d'estructures i funcionalitats. Un pla combinat en el qual participen de manera conjunta els departaments de Prevenció d'Incendis Forestals i de Medi Natural.

L'Administració autonòmica ha avançat que enguany llançarà una línia d'ajudes als ajuntaments per a l'execució dels plans locals de prevenció d'incendis forestals aprovats -actualment ja sumen 154 municipis-.

A aquesta línia s'afegirà una ordre amb la finalitat de recolzar les alternatives a les cremes agrícoles per a l'eliminació de restes vegetals, així com la modificació de l'actual ordre de bases de ramaderia extensiva que impulse aquesta pràctica en les zones estratègiques de prevenció.

Les mesures esgrimides per la Conselleria coincideixen amb les de documents com el de l'informe d'incendis forestals 2020 de WWF on reconeix que "hi haurà masses que podran cremar-se a baixa intensitat per a promoure després del foc paisatges més resistents que evitaran un comportament extrem", en referència als grans i greus incendis que han assolat Austràlia, Portugal o Califòrnia, entre altres, en els últims anys.

"Els projectes de restauració ambiental desenvolupats en les muntanyes públiques afectats pels grans incendis forestals de 2012 i 2013 ja apliquen aquest tipus de tractaments silvícoles de la vegetació en combinació amb el manteniment dels bancals per a frenar l'erosió o l'impuls d'ecosistemes més resilients i rics en biodiversitat", ha subratllat Diego Marín.

Aquestes actuacions, en conjunt, suposaran uns 26,5 milions d'euros per a la recuperació, un compromís amb la inversió sobre el terreny que pretén incloure programes de recuperació econòmica dels aprofitaments forestals i de dinamització del medi rural a través dels fons del Pacte Verd Europeu o del NextGeneration UE, segons ha informat el Consell en un comunicat.

PLANES APROVATS

La Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha aprovat, al llarg de l'any 2020, 103 plans locals de prevenció d'incendis forestals.

Açò suposa que, en l'actualitat, són 154 els municipis de les tres províncies de la Comunitat Valenciana que compten amb un Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals, dels quals 22 són municipis de Castelló, 81 de València i 51 d'Alacant.

La Conselleria de Transició Ecològica ha destinat un total d'1,5 milions d'euros per al desenvolupament d'ajudes destinades a la redacció de nous Planes Locals de Prevenció d'Incendis Forestals (PLPIF) o per a la revisió dels ja aprovats per part dels municipis de la Comunitat Valenciana, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural 2014/2020.