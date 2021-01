El 'Hilaria Gate', las supuestas mentiras de la mujer de Alec Baldwin sobre su origen español

Hilaria Thomas es quizá más famosa ahora que hace unas semanas, y es que por mucho que haya sido el centro de la polémica tras ser acusada de fingir haber nacido en España, estas críticas la han puesto más en el foco mediático y el suceso ya sea conocido como el 'Hilaria Gate'.

La escritora, instructora de yoga de famosos y celebrity de 36 años era más conocida por ser la mujer de Alec Baldwin, la madre de cinco de sus seis hijos y, según algunas informaciones publicadas en diversos portales de internet, originaria de Mallorca.

Sin embargo, su nombre real es Hillary y nació en Boston (Massachusetts, Estados Unidos) y estudió en la Universidad Nueva York. La influencer con más de 890.000 seguidores en Instagram se vio obligada en diciembre a contar su historia otra vez, a pesar de que alega que "ha pasado 10 años contando esa historia una y otra vez".

Era de esperar que con el caso de la esposa de Alec Baldwin (que se hace pasar por española) el New York Post sacara una portada maravillosa por bizarra y demencial. pic.twitter.com/ym0yFGNcmQ — Iñigo S. Ugarte (@Guerraeterna) December 29, 2020

Una usuaria de Twitter fue quien destapó esta presunta farsa, la cual ha disparado y manchado su popularidad a partes iguales. "Es todo muy surrealista. No he hecho nada malo, hay una diferencia entre ocultar e inventar. Las cosas que he compartido sobre mí son muy claras: nací en Boston, viví un tiempo allí y también en España, donde mi familia reside ahora. Me mudé a Nueva York cuando tenía 19 años y aquí estoy desde entonces", justificó la esposa del conocido actor en una entrevista con The New York Times.

Sin embargo, lo cierto es que ponía que había nacido en Mallorca en su biografía en la agencia que la representa y lo ha dicho en múltiples entrevistas. Como tal, su popularidad en revistas españolas como ¡Hola! ha sido recurrente, pero también ha aparecido en otras como Latina o Glamour haciendo alarde de ser una belleza exótica extranjera, algo que ha provocado que muchos la critiquen y acusen de "apropiación cultural".

Su afición por tópicos como el flamenco, las lentejas, la paella, el gazpacho, su amor por la bandera española, su -se desconoce si forzado- acento español o los nombres de sus hijos -Leonardo, Carmen, Romeo Alejandro, Eduardo y Rafael- son solo detalles que, por poco vinculantes que sean, añaden más leña a esta supuesta mentira sobre su origen.

La escritora Tracie Egan Morrisey, rostro recurrente en las investigaciones sobre mentiras de famosos, desmintió algunas de las declaraciones de la influencer sobre su origen español. Estudió en la escuela secundaria Cambridge School of Weston (Massachusetts). Sus padres son Kathryn Hayward y David Thomas y sus orígenes provienen del estado de Vermont. Su madre es instructora de yoga, como ella, y su padre estudió Literatura española, y ambos se mudaron a España en el 2011.

Hilaria alude a que se han tergiversado de algunas informaciones y a que no era consciente de que algunos medios habían informado erróneamente sobre su origen, catalogándola como mallorquina.

El acento que va y viene

Curiosamente, su acento al hablar en inglés es algo que también ha influido en estas acusaciones de fraude, pues Hilaria Thomas subió un vídeo a Instagram aclarando la polémica donde su forma de hablar era diferente a otras publicaciones que había compartido en la red social, algo que los usuarios de internet han estado comparando.

Ella es bilingüe y su acento era provocado por tantos viajes. Pero todas estas justificaciones que se vio obligada a hacer no se habrían dado si no fueran públicos: "En mi familia existe la tendencia de compartir en exceso, de eso se me acusa".

Pero en realidad, ella alega que siempre ha sido sincera y nunca ha mentido a nadie, ni siquiera a Alec Baldwin. "Él dijo: '¿De dónde eres?'. Y yo dije: 'Soy de Boston'. Eso fue lo primero que dije, esa ha sido siempre mi historia", argumentó en The New York Times. Pero lo cierto es que algo de información se debió traspapelar por el camino, pues el propio actor dijo a David Letterman en televisión que su mujer era de España.

If “the first thing” Hilaria Baldwin told Alec Baldwin is that she’s from Boston, then this is really too cringe 😬🤣 pic.twitter.com/U21rJCsMxY — potato gay (@brennylen) December 28, 2020

"Mi hogar es donde mis padres están. Si mis padres se mudan a China, iré a China y diré: 'Voy a casa'", explicó. Aun así, también dijo en alguna ocasión que su familia es de origen español, aunque en realidad son de Vermont, pero ella aseguró que esto lo dijo de forma coloquial.

"Como suele ocurrir en una sociedad como la de Estados Unidos en este momento, el apetito voraz por el escándalo consume a las personas", opinó Hilaria Thomas. "España es parte de mi infancia. Creo que se han sacado las cosas de quicio, he ido de vacaciones y se ha interpretado que estudiaba allí [...] Es parte de mi vida... y no puede desaparecer solo porque algunas personas no lo entiendan", añadió y sostuvo que no es más que una persona inmersa en diferentes culturas.

La opinión de Alec Baldwin

Aunque Baldwin también acudió a Instagram para mostrar su postura en un vídeo en el que, sobre todo, destacó el dañino "anonimato de las redes sociales" que permite a algunas personas a decir barbaridades sin correr "el riesgo de ser detectados e ir a prisión".

"Dicen cosas, muy a menudo no hay foto de perfil, escondidos detrás del anonimato de las redes sociales. Solo quieren disparar sobre ti y rociarte con su veneno y su odio", añadió y también acusó a los medios de comunicación de hacerse eco de la noticia.

Pero sobre la polémica, la considera "ridícula", algo que también apoya su hermano, Billy Baldwin: "¿Quién va a tirar la primera piedra a mi dulce cuñada? Es una buena mujer y nadie es perfecto. Todos tenemos problemas y todos tenemos nuestras cosas".

En definitiva, por mucho que su familia y ella misma se defiendan, es evidente que hay mucha información confusa sobre Hilaria, o Hillary. Tiene una mezcla cultural de la que se siente orgullosa, sin importar de dónde le proviene, motivo por el que muchas personas la critican y otras la acaban de descubrir. Que tiemble James Rhodes, pues parece que hay otra celebridad no española que defiende al país tanto como él.