Hilaria Baldwin, la esposa de Alec Baldwin, obligada a confesar que no es Mallorquina, como había estado diciendo

Hasta ahora siempre se había hecho llamar Hilaria Baldwin, pero su nombre real es Hillary, y no nació en Mallorca, sino en Boston. La esposa del actor Alec Baldwin ha tenido que aclarar su procedencia después de que en las redes sociales se apuntara a que mentía sobre su origen.

Hillaria es escritora, celebrity e instructora de yoga de famosos y hasta ahora en su biografía se especificaba que nació en Mallorca y que después se trasladó a Estados Unidos.

Ahora, en un vídeo, la mujer ha especificado que en realidad nació en Boston, aunque de muy niña ella y su familia se trasladaron a la isla española.

Varios usuarios de redes sociales denunciaron que su acento español era sospechoso y algunos que se presentaron como excompañeros de clase no tardaron en confirmar que Hilaria fue criada en Weston, Massachusetts.

Así lo reconoció Hilaria, que aclaró que pasó parte de su infancia en Mallorca y parte en EE UU, aunque está muy unida a España. "He visto charlas en línea cuestionando mi identidad y cultura. Esto es algo que me tomo muy en serio, y para aquellos que me preguntan, reiteraré mi historia, como lo he hecho muchas veces antes", dijo Hilaria.

"Durante toda mi vida hubo muchos idas y venidas", decía la mujer, de 36 años, que agregaba: "tengo mucha suerte de haber crecido hablando dos idiomas diferentes y estoy tratando de criar a mis hijos así, por lo que ellos también hablan dos idiomas. Y eso es algo muy importante para mí, especialmente teniendo a mi familia en el extranjero". "Mi familia, mi hermano, mis padres... viven actualmente en España", dejaba claro.

Hilaria alega en el vídeo cosas como que "44 personas de España asistieron a su boda en 2012", o que toda su familia le llama "Hilaria" aunque en EE UU ahora usará Hillary.

En una curiosa referencia a su raza, también remarcaba la yogui: "Sí, soy una chica blanca. Soy una chica blanca". "Dejemos muy claro que Europa tiene mucha gente blanca y mi familia es blanca. Étnicamente, soy una mezcla de muchas, muchas, muchas cosas. Culturalmente, crecí con dos culturas, así que es realmente tan simple como eso", decía la mujer.