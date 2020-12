Alec Baldwin defiende a su esposa, Hilaria, acusada de fingir la nacionalidad española

El actor Alec Baldwin ha salido en defensa de su esposa, Hilaria, debido a las innumerables críticas que la mujer está recibiendo a través de las redes sociales tras haber admitido que nació en Boston y no en Mallorca.

"Se están diciendo cosas últimamente sobre personas a las que amo y por las que me preocupo profundamente que son simplemente ridículas", comienza explicando el actor de Beetlejuice en un vídeo que ha compartido en su cuenta de Instagram.

Sin llegar a nombrar a su esposa, Baldwin defendió a la instructora de yoga después de que se cuestionara su origen español. Hilaria se vio obligada a explicar que había nacido en Boston, pero había crecido tanto en Estados Unidos como en España, por lo que siente que comparte ambas culturas.

El actor estadounidense ha criticado, también, "el anonimato de las redes sociales", que "invita a decir cualquier cosa. Probablemente les gustaría hacer cualquier cosa si no corrieran el riesgo de ser atrapados e ir a prisión".

"Porque no pueden hacer eso, porque eso implica un compromiso real de hacer algo, de expresar esos sentimientos. Dicen cosas, muy a menudo no hay foto de perfil, a veces sí, no hay rasgos identificativos ahí, escondidos detrás del anonimato de las redes sociales. Solo quieren disparar sobre ti y rociarte con su veneno y su odio", continúa diciendo Baldwin que, además, advierte de la importancia de "considerar la fuente" y acusa a los medios de comunicación que comenzaron a hacerse eco de la noticia.

La mujer de 36 años, que se casó con el actor en el año 2012, reveló el 27 de diciembre su verdadero origen, y su nombre real, Hillary, aunque en los últimos años ha sido presentada en los medios como una española procedente de Mallorca.

"He visto rumores online que cuestionan mi identidad y cultura. Esto es algo que me tomo seriamente y, para quienes preguntan, voy a reiterar mi historia como he hecho muchas veces antes. Nací en Boston y crecí pasando tiempo con mi familia entre Massachussets y España", escribió la instructora.

Además, Hilaria quiso "aclarar" que su vida ha sido un "ir y venir" entre los dos países y los dos idiomas, negó fingir ningún acento y explicó que tiende a "mezclarlos" cuando lleva mucho tiempo hablando español o se pone nerviosa, algo que le causa "inseguridad".

"Cuando crecía en este país (Estados Unidos) usaba el nombre de Hillary, y en España usaba el nombre de Hilaria. Mi familia entera me llamaba Hilaria", afirmó la escritora que, hace años, decidió "consolidar los dos porque había muchos documentos" bajo distintos nombres.

Sobre su etnia, dijo que es una "chica blanca" y quiso "aclarar que Europa tiene mucha gente blanca", pero que ella es "una mezcla de muchas cosas" y creció "en dos culturas". En otro vídeo, alegó que ella "nunca" ha dicho que su madre sea española y añadió que se mudó definitivamente a Estados Unidos a los 19 años para comenzar la universidad.