El virólogo alemán de referencia prevé un 2021 difícil: "La primera mitad del año será muy complicada"

Christian Drosten, director del Instituto de Virología del hospital universitario Charité de Berlín, afirma ser optimista respecto al comportamiento de la pandemia del coronavirus a lo largo de este recién estrenado 2021. El reputado epidemiólogo reconoce no obstante que la primera mitad del año será aún "muy complicada".

Después de una primera ola en la que fue referente en la lucha contra la Covid, Alemania se está viendo ahora desbordada por el número de contagiados y de fallecidos. Este martes el país ha registrado 11.897 nuevos positivos y 944 muertos, según ha informado el Instituto Robert Koch (RKI) de virología en base a datos reportados por las oficinas de sanidad en las últimas 24 horas.

En ese contexto, Drosten afirma en una entrevista con Berliner Morgenpost que la clave para controlar esta crisis está en vacunar a "una gran cantidad de personas" en los primeros seis meses. El experto considera que solo así podrá empezar a hablarse de relajar las limitaciones impuestas para evitar la propagación del virus.

"Entraremos en una situación en la que hemos vacunado a gran parte de los grupos de riesgo y habrá quien empiece a decir que ya no hay motivo para las restricciones. Esto será un error porque no podemos permitir incidencias muy altas. Ni siquiera entre los más jóvenes", advierte el virólogo, quien hace dos meses, en otra entrevista, ya avanzaba que "es posible que hasta verano no mejore nuestra vida".

Alemania se encuentra entre los países europeos que con mejor ritmo están desarrollando el proceso de vacunación. No obstante el Gobierno ha recibido críticas de la oposición, que considera que la campaña está siendo lenta.