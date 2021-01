EL circuit Runcáncer tanca "l'atípic" 2020 amb més de 138.000 euros recaptats

Segons ha informat l'entitat, entre les accions dutes a terme enguany, destaquen l'esdeveniment virtual celebrat al maig 'RunCáncer a casa', que va aconseguir sumar prop de 26.000 euros, els diferents reptes de carreres virtuals, el 'Dorsal 0' o l'acció 'València contra el Càncer', amb 12.500 euros.

Així mateix, ha destacat les marxes presencials que es van poder dur a terme durant els primers mesos de l'any a Rafelbunyol, l'Eliana, Xella i Aielo de Malferit, així com les noves modalitats 'A la teua marxa', que s'han celebrat en desenes de localitats durant tots aquests últims mesos.

Durant els primers mesos d'aquest nou any 2021, el circuit RunCáncer-AECC València seguirà sumant en més d'una desena de localitats amb la modalitat 'A la teua marxa', que permet que els participants puguen eixir a caminar per la seua localitat respectant totes les normes sanitàries del moment, sense recorregut, ni eixida i meta.

Està previst que d'ací a març una desena de localitats celebren un 'A la teua marxa' "per a seguir sumant contra el càncer de l'única forma que es pot en aquests moments", han indicat. Des de la direcció de RunCáncer, Javier Llombart, ha apuntat en aquesta línia que en 2021 "seguirem sumant, perquè la solidaritat no pot parar i continuarem marxant, corrent i ajudant per a poder seguir investigant".

L'objectiu de RunCáncer és reprendre l'activitat presencial quan la situació sanitària ho permeta per a inaugurar la 7ª edició "amb més il·lusió i esperança que mai". "Fins llavors, seguirem movent-nos amb l'ajuda de les nostres Juntes Locals i de tots els participants solidaris que ens puguen seguir ajudant a ajudar", ha explicat Llombart.