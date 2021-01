El 'promopack' de Cecotec que incluye la Conga 1090 y el robot limpiacristales ya disponible... ¡a mitad de precio!

Con el nuevo año, son muchos los que se plantean como nuevo propósito procrastinar menos a la hora de limpiar la casa. Y es que, aunque todos disfrutamos sabiendo que no hay una sola mota de polvo de techo a suelo descontrolada, también sabemos que para lograrlo hay que invertir un tiempo y esfuerzo de los que no siempre disponemos. Por ello, cada vez es más usual que en todas las casas se apueste por la última tecnología para agilizar las tareas del hogar de forma eficiente y cómoda. Claro que esto también significa que hay que hacer una primera inversión para poder disfrutar de este beneficio techie, pero, en plena cuesta de enero, parece imposible hacer ese esfuerzo económico... ¿O no?

Desde 20deCompras nos hemos propuesto dar con las mejores ofertas en robótica de limpieza para que, aquellos interesados, puedan darle la bienvenida a su hogar al mejor precio. Por ello, el promopack que han lanzado, de nuevo, desde Cecotec nos ha parecido una gran oportunidad para ampliar la familia con dos robots de limpieza: uno para el suelo, la Conga 1090; y el de cristales WinDroid 870 Connected. Y todo ello por menos de 290 euros, ya que tiene aplicado un descuento del 40%. ¿Vas a aprovecharlo?

El 'promopack' de limpieza. Cecotec

¿Qué incluye este pack con descuento?

La Conga 1090. Entre las ventajas de contar con este robot aspirador de Cecotec destaca el hecho de que este modelo sea un cuatro en uno, por lo que es una solución completa para la limpieza del hogar. Así, es capaz de barrer, fregar, aspirar y pasar la mopa y dispone de un sistema de fregado inteligente con tres niveles diferentes. Además, dispone de una ‘app’ para controlar sus funciones desde el móvil y cuenta con un modo turbo para alfombras. Cabe destacar que su cepillo BestFriend Care es ideal para recoger el pelo de las mascotas.

Conga WinDroid 870 Connected. Capaz de sacar el brillo a los cristales de casa sin que tengamos que hacer ningún esfuerzo, este robot inteligente calcula la ruta idónea, detecta los límites de la ventana y limpia completamente los vidrios con cuatro modos diferentes que le permiten hacerlo desde cualquier posición. Además, gracias a su potente bomba de succión, se mantiene adherido al cristal con la máxima seguridad, evitando caídas que puedan acabar con su efectividad.

