Cs reclama a l'EMT la documentació "pendent" sobre l'incendi en la cotxera de Sant Isidre

Sobre aquest assumpte, el regidor de Cs Narciso Estellés ha afirmat que "després de les primeres sol·licituds d'informació realitzades els dies 6 i 11 de desembre, de les reclamacions dels dies 21 i 28 de desembre i, després de comprovar la transcendència dels documents que queden pendents, ens hem vist obligats a sol·licitar aquest matí de nou tota la informació pendent a l'EMT".

Així, l'edil ha considerat "de gran rellevància" que l'EMT "siga transparent respecte a la documentació dels parts de manteniment dels mitjans i instal·lacions antiincendis, tal com marca la legislació de 2017".

A més, ha enumerat altres documents "molt importants" que l'EMT encara "no ha entregat a Cs", tals com el part de treball sobre el manteniment del bus que "presumiblement" va originar l'incendi o els registres sobre la formació i els cursos rebuts de les persones que estaven en la cotxera el dia del sinistre, "entre els nou documents encara pendents dels 12 inicialment sol·licitats".

El representant de Cs s'ha preguntat "si aquesta informació existeix" perquè, "si no és així, l'empresa hauria de comunicar-ho". "Si l'EMT segueix donant la callada per resposta, o no aporta la informació sobre l'estat real d'eixa documentació, des de Cs ens veurem obligats a prendre totes les accions necessàries en els òrgans de transparència de la Comunitat Valenciana en defensa dels drets de la ciutadania", ha asseverat.

Estellés ha remarcat que "ja han prosperat diverses denúncies sobre assumptes de l'EMT per part de Consell de Transparència i l'Agencia Antifrau", una cosa que, al seu juí, "demostra que l'EMT de Grezzi ni és transparent ni és de fiar".

Finalment, ha insistit en la necessitat que el president de l'EMT, Giuseppe Grezzi, "facilite tota la documentació, sense haver d'esperar obligatòriament al pròxim Consell d'Administració d'EMT".