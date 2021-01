María José Félix, directora general d'Helados Estiu, nova vicepresidenta d'EDEM

María José Félix és directora general d'Helados Estiu, Patró d'EDEM, i exerceix com a professora des de l'any 2006 en diversos programes formatius de la institució. Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de València, va cursar el MBA en l'Institut d'empresa on posteriorment va exercir funcions directives, segons ha informat la Fundació.

Des de 1999, ocupa el càrrec de directora general del grup Helados Estiu del que és consellera i accionista; així mateix és consellera del grup Topgel. Alumna de la primera edició del Curs 15x15 d'EDEM, actualment és directora acadèmica del curs 'Qui pot ser empresari' de la Càtedra de Cultura Empresarial de la UV i membre de l'Associació Valenciana d'Empresaris (AVE).

"María José reuneix tots els requisits per a ser vicepresidenta d'EDEM: a més de saber molt bé com funciona una empresa des de la seua posició com a directora general d'Helados Estiu, coneix des de fa anys la nostra institució, on ha estat realment implicada com a alumna i com a professora des de fa 15 anys. La seua valuosa visió ajudarà molt al fet que EDEM seguisca creixent en els seus objectius a futur", ha afirmat Hortensia Roig, presidenta d'EDEM.

Per la seua banda, Félix ha destacat que està "unida a EDEM des dels seus inicis, la qual cosa suposa una vinculació personal i emocional important. Per a mi és una gran satisfacció i enorme responsabilitat ser vicepresidenta d'EDEM; de fet, em vaig emocionar molt quan Hortensia m'ho va comunicar i quan vaig ser triada en el Patronat".

"Crec que que, com en tots els projectes, combregar amb els valors de la casa és fonamental, per açò, m'alegra poder participar i ajudar a escometre els grans reptes que EDEM té per davant", ha indicat.

EDEM Escola d'Empresaris forma part al costat de l'acceleradora i incubadora Llançadora i la societat d'inversió Angels, del pol d'emprenedoria Marina d'empreses. Es tracta d'una iniciativa de Juan Roig situada en la Marina de València que té la missió de formar, assessorar i finançar als emprenedors.