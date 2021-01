La Conselleria d'Habitatge ordena el pagament de 6 milions d'euros per a la regeneració urbana i rural

Així, l'administració autonòmica ha detallat que, a través de la Direcció General d'Habitatge i Regeneració Urbana, ha ordenat el pagament de 5.689.847,67 euros a dotze ajuntaments de la Comunitat Valenciana en el marc del programa de foment de la regeneració urbana i rural (ARRUR) dels plans estatals de vivenda 2013-2016 i 2018-2021.

Els principals objectius del programa són millorar de forma integral teixits urbans residencials desfavorits, recuperar conjunts històrics, centres urbans, barris degradats -inclosos expressament la infravivienda i el barraquisme- i nuclis rurals, ha precisat la Generalitat.

El vicepresident segon de l'Executiu valencià i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, ha destacat "l'esforç realitzat per la conselleria i els municipis per a continuar amb la gestió d'aquests treballs, malgrat les difícils circumstàncies que estem lliurant a causa de la pandèmia" de la Covid-19.

L'administració valenciana ha detallat que són subvencionables tant la rehabilitació edificatoria com la demolició i posterior reconstrucció, també els costos del reallotjament temporal que si escau puguen ser necessaris per a dur a terme els objectius de la regeneració urbana. Igualment, es contemplen les obres d'urbanització o reurbanització en els àmbits definits pels ajuntaments.

Les ajudes del programa ARRUR del Pla estatal d'Habitatge persegueixen el foment de la conservació, la millora de l'eficiència energètica i la implantació de l'accessibilitat universal, no solament dels edificis sinó també de l'entorn urbà, per la qual cosa repercutixen directament en la millora de la qualitat de vida de veïns i veïnes, ha ressaltat la Generalitat.

La directora general d'Habitatge i Regeneració Urbana, Elena Azcárraga, ha apuntat que "les ajudes suposen també un impuls a la reactivació econòmica i a l'ocupació en el sector de la construcció, durament afectat per la crisi".

Es preveu que la rehabilitació i la regeneració urbana reben fons europeus del Fons de Recuperació Next Generation - instrument concebut per la UE per a impulsar la reconstrucció d'una Europa més ecològica i resiliente després de l'impacte de la COVID-19-.

AVANÇAMENT DEL 15%

Els pagaments ordenats en 2020 des de la Direcció general de Vivenda i Regeneració Urbana arriben als 5.689.847,67 euros i compten amb fons del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i de la Generalitat, ha explicat aquesta administració.

Els localitats de Xixona, Alcoi, Bocairent, Picanya, Gandia i Morella, com a adjudicatàries en la convocatòria ARRUR de 2020, rebran per endavant el 15 per cent corresponent a l'ajuda concedida, un total de 1.000.539,98 euros.

La modificació de les bases del concurs realitzada en 2020 ha servit per a afavorir que aquestes ajudes arribaren a municipis de menor població per a la millora dels seus centres històrics, ha subratllat l'administració autonòmica.

Del total de pagaments, la ciutat de València rep 839.321,81 euros per a continuar amb la regeneració del barri del Cabanyal-Canyamelar; Xàtiva, 568.495,42 euros; Alcoi, 529.765,27 euros; Sant Vicent del Raspeig, 256.120,18 euros; Ontinyent, 152.855,37 euros; Llíria, 265.233,36 euros; Elx, 2.342.379,43 euros; Morella, 104.736,85 euros; Xixona, 154.913,94 euros; Picanya, 122.567,70 euros; Gandia, 326.008,34 euros, i Bocairent rep 27.450,00 euros.