Coronavirus.- STEPV insisteix que les classes es reinicien el dia 11 "com a molt prompte" davant l'increment de contagis

Sobre este tema, ha assenyalat en un comunicat que aquesta situació "aconsella no reprendre l'activitat lectiva el dia 7 de gener, com està previst, sinó, en tot cas, dilluns 11 de gener com a molt prompte". De fet, ha recordat que altres comunitats així ho han fet mentre que diversos països europeus han tancat les escoles durant les dos setmanes següents després de les festes de Nadal.

Per açò, STEPV ha insistit que la Generalitat adopte ja aquesta mesura perquè les famílies "es puguen organitzar amb temps i no hagen d'estar amb la incertesa de prendre eixa decisió, o no, a última hora".