El PP critica la "falta de vivendes socials" en la ciutat de València i destaca que 1.550 persones esperen accedir a una

Així ho ha assenyalat, en un comunicat, la portaveu del PP en el consistori, María José Catalá, que ha censurat que no s'engeguen "vivendes de promoció pública". Referent a açò, ha apuntat que en cinc anys de govern progressista "solament s'han construït quatre vivendes de promoció municipal en la ciutat mentre segueixen incrementant-se les llistes d'espera per a accedir a una vivenda social".

El grup 'popular' ha exposat que segons una resposta de l'executiu local a preguntes plantejades pel PP, s'acumulen "1.550 persones en les llistes d'espera per a poder accedir a una vivenda social". "Açò demostra la falta de polítiques socials del govern -que presideix l'alcalde, Joan Ribó-, que segueix deixant arrere a persones que precisen d'alguna cosa tan essencial com un lloc on viure", apunten des d'aquesta formació.

María José Catalá ha manifestat que el Govern del Rialto "segueix fent aigua en la seua política social i, especialment, en política de vivenda". "Ni l'empresa municipal Aumsa, ni el propi Ajuntament han sigut capaços d'aconseguir un parc de vivendes per a donar resposta a les necessitats de la població més vulnerable de la ciutat", ha agregat.

La responsable 'popular' ha considerat que el Pla Estratègic de la Vivenda 2018-2023 "és un fiasco" perquè "amb prou faenes han començat a construir ni una sola vivenda pública de les 327 que inclou" aquest document. Ha comentat que sí, "difícilment s'entregaran les claus de noves vivendes públiques a persones i famílies que les necessitaren abans de 2023".

"Des que es va aprovar el Pla Estratègic de Vivenda per a la Ciutat de València 2018-2023, no s'ha reunit ni una sola vegada la Taula de seguiment del pla, que a més no es va constituir fins a desembre de 2019", ha criticat Catalá. Ha insistit que "de les 327 vivendes públiques previstes solament han entregat les claus de quatre vivendes socials en la zona de Tapineria".

El PP ha qualificat de "fiasco també" el programa de compra de vivendes buides de l'Ajuntament per a lloguers socials, dotat amb un milió d'euros, i ha destacat que "tan solament s'han adquirit dos vivendes".

"Amb més de 57.000 vivendes buides que hi ha a València -dades pla vivenda Ajuntament 2017-2021-, solament aconseguixen adquirir dos vivendes per a reformar-les i posar-les a disposició amb lloguers socials", ha indicat María José Catalá.

REVIURE

La portaveu del PP ha manifestat que "el fracàs de les polítiques de vivenda social" de l'executiu local "queda també palés" per "la incapacitat demostrada per a adjudicar la totalitat del pressupost del programa municipal de reforma i lloguer de vivendes buides (Reviure)".

Referent a açò, ha exposat que "quan ja ha finalitzat el termini per a presentar sol·licituds en el programa Reviure, queden per adjudicar 160.000 euros dels 500.000 euros pressupostats" i ha apuntat que "solament s'han adherit al mateix 17 propietaris de vivendes, que rebran una ajuda per a reformar de 20.000 euros".

Catalá ha agregat que "d'aquestes 17 vivendes, tres eixiran amb un lloguer de 640 euros al mes, una quantitat per a res assequible per a les persones i famílies amb dificultats econòmiques que necessiten urgentment una vivenda", ha criticat Catalá.