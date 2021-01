Café Ibiza 1941 destinará la recaudación del Reto 2021 a las Hermanitas de los Ancianos Desamparados

Eddie Houngbeme, socio y gerente de Ibiza 1941, ha señalado que "en esta pandemia no queríamos faltar a nuestra cita solidaria, aunque no podamos llevarla a cabo acompañados de todos nuestros clientes y amigos, que otros años han llenado nuestras instalaciones".

Por este motivo, en nombre de todos los clientes a los que les hubiera gustado asistir como en anteriores retos, Ibiza 1941 hará este año una aportación extra como principal patrocinador del evento.

Asimismo, se abre la posibilidad de que quien quiera aportar su granito de arena pueda depositar su donativo, en un sobre cerrado, en la propia cafetería hasta este domingo, 3 de enero. Además, ese mismo día, de 9 a 23 horas, se destinará un euro de todas las consumiciones -raciones, tapas, cócteles, etc.- a este reto.

"No habrá, por tanto, una convocatoria al uso, sino que Ibiza 1941 funcionará como un día normal", ha aclarado Houngbeme. Todo ello cumpliendo con todas las medidas marcadas por las autoridades sanitarias -entre otras, el consumo en el interior solo en mesas y en terraza, con una ocupación máxima de seis personas por mesa-.

"En estos meses nuestros mayores, a quienes debemos todo, han sido las personas más vulnerables y para ellos va la recaudación de nuestro 'vermú' solidario", ha destacado Houngbeme, que reconoce que esta será una de las ediciones más especiales, ya que en 2021 Ibiza 1941 cumple 80 años. "El reto solidario es el proyecto que más ilusión me hace y en el que más me involucro. Y pese a que no vaya a existir el ambiente de citas anteriores, confiamos en poder lograr el objetivo, que pasa por superar los 2.021 euros, que corresponde con el año que entra".

Para este evento se cuenta también con el patrocinio de las empresas Pan Caliente, Casa Ortiz, Amstel y Juice & World.

HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS

Las Hermanitas de los Ancianos Desamparados son una congregación religiosa fundada el 27 de enero de 1873 por Saturnino López Novoa y Santa Teresa Jornet.

Su fin específico es acoger a los ancianos más vulnerables en un ambiente de familia y atendiendo a todas sus necesidades: materiales, de afecto y espirituales.

El dinero obtenido en este Reto 2021 irá destinado a la compra de un electrocardiógrafo y material para rehabilitación con apoyo de psicólogo. Todo ello para intentar paliar las secuelas de la Covid-19.

En La Rioja hay en la actualidad dos casas pertenecientes a esta congregación, una ubicada en Logroño -Residencia Santa Teresa Jornet-, con 120 residentes, y otra en Calahorra -Residencia de la Concepción-, que alberga a 115 usuarios. En total son 19 las hermanas que prestan sus servicios en ellas.

RETOS ANTERIORES

Esta iniciativa comenzó en 2017 y en sus dos primeras ediciones se celebró en la Cafetería Casablanca de Logroño. En esos retos, las organizaciones beneficiarias fueron la Cocina Económica y Manos Unidas. En 2017, se consiguió destinar 2.563,20 euros a la Cocina Económica. En 2018, y en apenas tres horas, se recaudaron 2.180 euros para Manos Unidas. Ante el gran éxito de estas dos citas, se optó por trasladar el vermú solidario a un local mayor, en este caso a Ibiza 1941, y nuevamente se superaron las expectativas. En 2019 se obtuvieron 2.781,70 euros para la Fundación Pioneros. El año pasado, con FARO Rioja como destinatario, se batió el récord, con 3.596,20 euros.