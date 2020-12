La 'influencer' Rocío Osorno y Coco Robatto, de Vox, rompen su relación tras un año y medio de matrimonio

Rocío Osorno ha anunciado a través de sus redes sociales que daba por finalizada su relación con Coco Robatto, senador del grupo parlamentario VOX por Andalucía, con quien estaba casada desde el año 2019.

"Quiero terminar el año siendo 100% sincera con vosotros ya que habéis sido partícipes de todo lo que ha ocurrido en mi vida en estos últimos años y entiendo que me preguntéis por el tema. Prefiero ser yo quien lo cuente antes de que empiecen a circular rumores de todo tipo (ya sabemos cómo son las redes sociales)", comenzaba explicando la influencer.

Las especulaciones acerca de los posibles motivos de la separación ya estaban empezando a coger fuerza en los últimos días. Sobre todo a raíz de que Robatto, siempre presente en todas las publicaciones de su pareja, no apareciese en el tradicional posado navideño de Nochebuena que casi todas las influencers publican para felicitar las fiestas.

"Coco y yo ya no estamos juntos", anunciaba Osorno. "Ha sido una decisión tomada por ambas partes. Estos últimos meses hemos tenido muchas discusiones ya que somos personas muy diferentes de forma de pensar y eso, al final, va mermando una relación hasta llegar a este punto".

La sevillana ha querido dejar claro que se encuentra bien: "Para los que os preocupáis por mí, estoy bien, muy tranquila, tengo la cabeza en mis hijos y en mi trabajo (que no es poco). Y ya os digo que no ha sido una ruptura traumática ni por otros motivos que no sean los que os he contado".

Rocío y Coco, padres de dos niños, el último de ellos nacido en este 2020, se habían convertido en una de las parejas más solventes. La influencer ha explicado que prefiere mantener a sus hijos al margen: "Ya sabéis que en estos temas matrimoniales, cuando hay niños en medio, es mejor no contar mucho, pero al menos quería aclarar la situación para evitar que se saquen conclusiones que no tienen nada que ver con la realidad".

Texto publicado por Rocío Osorno en Instagram. ROCIO0SORNO / INSTAGRAM

El político también ha querido pronunciarse sobre esta situación haciendo uso de sus redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, el de VOX ha escrito: "Esto es lo único que comentaré de mi vida personal. Rocío es la madre de mis hijos, una bellísima persona, luchadora, fuerte, íntegra y noble. Nunca jamás diré una mala palabra de ella".

Además, Robatto ha corroborado las palabras de la influencer, explicando que la separación se ha llevado a cabo de mutuo acuerdo: "Ha sido una decisión meditada por los dos. Siempre nos vamos a querer a pesar de todo y tenemos dos maravillosas razones para hacerlo, que es lo más bonito y grande que haremos en la vida".