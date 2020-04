Rocío Osorno y Jacobo Robatto presentan a Luis, el segundo hijo de la pareja

Ha llegado. Tras 39 semanas de gestación, este lunes día 20 de abril Rocío Osorno ha dado a luz en el hospital Fátima de su Sevilla natal, convirtiéndose así en el segundo hijo que la influencer ha tenido con su pareja, el senador por Vox en Andalucía Jacobo Robatto.

Ha sido precisamente el político del partido de extrema derecha el que ha anunciado que Luis, que es el nombre que han decidido ponerle al bebé, ha nacido muy sano, pues su peso ha sido de 4,200 kilogramos y, con respecto a la altura, ha medido 52 centímetros.

También Coco, como se conoce a Jacobo, ha compartido la primera imagen de su hijo, mostrando en el título de la imagen el orgullo de padre. "Piel con piel vol. 2", comienza diciendo, refiriéndose al primer hijo del matrimonio, Jacobo, nacido el 30 de noviembre de 2018.

"Hoy ha venido al mundo la otra mitad de mí, ha traído 4,2 kg y 52 cm de amor que va a ir creciendo hasta el infinito. La sensación es indescriptible, se vuelve a parar el corazón y te sientes igual de vulnerable que con el primero", ha escrito para sus más de 62.000 fans.

"Hoy vuelvo a nacer. Hoy vuelvo a dar GRACIAS a Rocío. Hoy soy mucho más feliz que ayer, y era complicado", ha comentado Robatto en una publicación que ya le han comentado amistades de la pareja como Anabel Pantoja, la influencer Carmen de la Cruz o la diputada del Vox en el Congreso Mireia Borrás.

Por su parte, la diseñadora y empresaria de moda ha compartido con su más de un millón de seguidores en Instagram un par de fotografías en blanco y negro de sus dos pequeños recién nacidos, titulando la imagen "El segundo día más bonito de mi vida" y adjuntando las fechas de nacimiento de los dos reyes de la casa.

También Carmen de la Cruz y la sobrina de Isabel Pantoja -o la presentadora Eva González- han querido felicitar a la madre, así como otras reconocidas influencers del mismo círculo que ella: María Pombo, Paula Gonu, Romarey Ventura, Marta Lozano, Teresa Andrés Gonzalvo, Clàudia Martinez, Marta Carriedo, María Turiel, Teresa Bass, Laura y Anita Matamoros, Jessie Chanes, Natalia Osona, Aretha Fusté, Raquel Reitx, Lorena Durán, Marta Soriano, Carlota Weber, Beatriz Espejel, Mirian Pérez o Raquel Bonilla.

Casados desde el pasado mes de junio, justo antes de ir al hospital de la capital hispalense, compartía Osorno una tierna fotografía de los tres y en la que reflexionaba sobre la posibilidad de que se sintiera mal tanto ella como Jacobo por un nuevo hermanito.

"Aunque últimamente me queje muchísimo tengo que reconocer que este embarazo se me ha pasado bastante rápido. Todavía no me puedo creer que en nada habrá un miembro más en la familia", comenzaba diciendo.

"Hoy tengo un pequeño conflicto interior, supongo que serán las hormonas pero me da mucha penita por mi enano, supongo que nos pasa a todas pero es como una sensación de culpabilidad por 'quitarle su puesto' por decirlo de algún modo... Mi bebé", reflexionaba.

Todo eso parece ser que se le borrado completamente en la mañana de este martes, cuando se ha hecho un selfi con su recién nacido Luis dormido en la cama del hospital que ha titulado con el elocuente título de su ratificado cargo: "Mamá".