Vallina (IU) pide a Barbón "más vehemencia para defender los intereses de Asturias"

Ángela Vallina ha indicado que desde IU entienden y comparten que el presidente centre buena parte de su discurso en la pandemia, en sus efectos, y también en la esperanza que se abre con las vacunas, pero consideran que también es necesario un presidente que se ponga la cabeza en la defensa de la industria asturiana ante el Gobierno Central. "Necesitamos un presidente que apoye la movilización si fuese necesaria", ha añadido.

Ángela Vallina reconoce que la música del discurso "es buena", pero a su juicio faltó concreción y también "una pizca de pundonor para contestar a una ministra, que quizás la más limitada en visión política del Gobierno nacional, y que ha llamado miope a la sociedad asturiana".

Para la portavoz de IU, "la música y la letra son buenas pero faltan algunos acordes y algunas estrofas. Y un claro ejemplo es la Llingua". "Nos gusta que hable en castellano, en asturiano y en gallego asturiano pero además en este 2021 creemos que indispensable que la oficialidad deje de ser un deseo y una reivindicación para convertirse en un artículo más de nuestro estatuto de autonomía de una vez", ha dicho.

Ha añadido que "además, en este 40 aniversario, ya toca que el asturiano sea reconocido plenamente como la lengua de esta comunidad autónoma, resolviendo lo que es una anomalía histórica".

Angela Vallina ha explicado que también desde la perspectiva de IU el discurso tiene una ausencia que es necesario corregir: "como portavoz de IU y como mujer, he echado en falta una referencia a la igualdad. Mientras no haya igualdad efectiva en Asturias y en España, no habrá una sociedad justa y democrática".