Budó ve "preocupante" que Illa deje Sanidad justo ahora por "electoralismo"

La consejera catalana de la Presidencia, Meritxell Budó, ha considerado "preocupante" que Salvador Illa abandone sus responsabilidades al frente del Ministerio de Sanidad justo ahora, en plena pandemia y cuando la campaña de vacunación acaba de ponerse en marcha, por un interés "electoralista".

En una entrevista con la Agencia Efe, Budó ha reconocido que el relevo de Miquel Iceta por Salvador Illa como aspirante del PSC a la Presidencia de la Generalitat le ha causado "sorpresa".

"Pero no porque los socialistas no puedan cambiar de candidato un mes después de haber escogido a su cabeza de lista, sino porque, en el momento de una pandemia como la que estamos viviendo, que un ministro de Sanidad deje sus responsabilidades para concurrir a unas elecciones por intereses de partido es preocupante", ha dicho.

Budó, que concurrirá como número 6 de JxCat por Barcelona en las elecciones del 14F, ha hecho hincapié en que, ahora que se está "iniciando la campaña de vacunación" y que los datos epidemiológicos ofrecen un "escenario incierto" para las próximas semanas, el Ministerio de Sanidad deberá cambiar de responsable.

"No me imagino que en ningún otro Estado de la Unión Europea el ministro de Sanidad, en plena pandemia, deje sus responsabilidades para concurrir a unas elecciones porque el partido se lo pide", ha insistido.

La decisión de relevar a Iceta y situar a Illa como candidato a la Generalitat, según Budó, refuerza la idea de que "el PSC es una parte más del PSOE".

Budó ha puesto "en duda" que "un partido político que apoyó en su día" la aplicación del artículo 155 de la Constitución y que "está permitiendo que la represión continúe vigente en Cataluña y que haya presos políticos y exiliados" pueda apelar al voto del "catalanismo moderado".

"Hace muchísimo tiempo que el PSC decidió abandonar el catalanismo moderado", ha afirmado la portavoz del Govern.

En su opinión, "el PSC hace mucho tiempo que se decantó por sumar con las fuerzas unionistas, con Ciudadanos y el PPC".

Budó también se ha referido al fichaje de la hasta ahora portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Lorena Roldán, como número dos de la lista del PPC por Barcelona el 14F.

Sobre este asunto ha destacado que Roldán "fue escogida en las primarias" de Cs como candidata a presidir la Generalitat, pero en verano pasado fue "apartada a dedo" para situar en su lugar a Carlos Carrizosa.

"No entiendo esta manera de celebrar primarias en algunos partidos políticos. En JxCat sí hemos hecho unas primarias de verdad", ha destacado, en referencia a la elección de Laura Borràs como presidenciable de JxCat.

Para Budó, "Ciudadanos está sufriendo el hecho de haber sido una fuerza política que, pese a haber tenido la mayoría en el Parlamento de Cataluña, se ha demostrado que no ha servido para nada".

"Los 36 diputados que tienen no han servido para nada, por su manera de hacer política o, directamente, por no hacer política, solo buscando la confrontación, el show mediático. Esta manera de hacer no es la que suele gustar a la ciudadanía", ha subrayado.

Por otro lado, Budó ha quitado hierro a las palabras del alcalde de Igualada (Barcelona) y número tres del PDeCAT por Barcelona el 14F, Marc Castells, que denunció que "la dictadura del partido de Carles Puigdemont", en referencia a JxCat, ha "vetado" a la formación demócrata en la mesa de partidos catalanes.

"Marc, a veces, tiene esto de hablar apasionadamente", ha comentado Budó, para quien el PDeCAT ha tenido una "confusión sobre esta mesa de grupos parlamentarios" para preparar el 14F.

Hasta ahora, la mesa de partidos ha celebrado dos reuniones, en las que han participado representantes de todos los grupos en el Parlament, aunque los cuatro diputados del PDeCAT que siguen formando parte del grupo de JxCat no han estado presentes.

Si ahora que han sido convocadas oficialmente las elecciones los protocolos establecen que cada candidatura puede acudir a la reunión del próximo 11 de enero, según Budó, desde la Dirección General de Procesos Electorales "tendrán en cuenta estos escenarios".