La Comunitat Valenciana registra el seu rècord de morts de la pandèmia amb 70 noves morts

La Comunitat Valenciana ha registrat 70 morts amb coronavirus, la seua xifra més alta de morts des de l'inici de la pandèmia, i ha registrat 2.715 nous casos des de l'última actualització.

Els nous contagis confirmats per prova PCR o a través de test d'antígens situen la xifra total de positius en 145.472 persones. Per províncies, hi ha 366 a Castelló (15.870 en total), 771 a Alacant (47.597 en total) i 1.578 en la província de València (82.003 en total). A més, segueix havent-hi dos casos sense assignar.

A més, s'han registrat 70 defuncions per coronavirus des de l'última actualització, 25 d'ells usuaris de residències. El total de defuncions és de 2.965 persones: 383 en la província de Castelló, 1.034 en la d'Alacant i 1.548 en la de València.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 1.762 persones ingressades: 159 en la província de Castelló, amb 24 pacients en UCI; 513 en la província d'Alacant, 110 d'ells en la UCI; i 1.090 en la província de València, 149 d'ells en UCI.

D'altra banda, des de l'última actualització s'han registrat 2.194 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta forma, ja són 135.091 persones a la Comunitat Valenciana les que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia. Per províncies, les altes es distribueixen de la següent manera: 14.941 a Castelló, 45.067 a Alacant i 75.022 a València. A més, hi ha 61 altes sense assignació. D'aquesta forma, en aquests moments hi ha 19.131 casos actius, la qual cosa suposa un 12,18% del total de positius.

El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus ascendeix a 2.068.448, de les quals 1.898.254 han sigut a través de PCR i 170.194 mitjançant test ràpid.

Situació en residències

Un total de 25 residents han mort, mentre que 51 usuaris i 19 treballadors de residències han donat positiu des de l'actualització de dimarts.

Hi ha algun cas positiu en 108 residències de majors: 8 en la província de Castelló, 37 en la província d'Alacant i 63 en la província de València.

També hi ha casos de Covid en 22 centres de diversitat funcional (4 en la província de Castelló, 7 en la província d'Alacant i 11 en la província de València) i 6 centres de menors (1 en la província de Castelló, 1 en la província d'Alacant i 4 en la província de València).

Actualment, es troben sota vigilància activa de control sanitari 30 residències a la Comunitat Valenciana: dos en la província de Castelló, 14 en la província d'Alacant i 14 en la província de València