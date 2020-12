PP pide que comparezca el consejero de Sanidad para detallar el calendario de vacunación

Los 'populares' consideran que la comparecencia del consejero es "imprescindible" porque el Ejecutivo PRC-PSOE está siendo "excesivamente genérico" en la información que facilita sobre las vacunas "dejando muchos interrogantes en el aire", según consideran en un comunicado.

En este sentido, el Grupo Popular también solicitará al consejero que informe sobre las previsiones que maneja del Ministerio de Sanidad en relación al número de vacunas por autonomías, criterios de vacunación y calendario.

El diputado del PP cántabro César Pascual explica que lo que pide su partido es "transparencia en un tema tan importante como este", puesto que la sociedad "tiene derecho a conocer cómo se va a hacer el reparto de las vacunas entre las distintas comunidades autónomas y cómo está prevista la campaña de vacunación en nuestra región".

"No conocemos los criterios, no conocemos el calendario, no sabemos cuándo van a llegar más vacunas, porque, de momento, lo contratado por Europa son 30 millones de dosis de Pfizer y 8 millones de Moderna, claramente insuficiente porque sólo permitiría cubrir a 19 millones de españoles, es decir, el 40 por ciento. Y en Cantabria, lo mismo ¿Y el resto? ¿Cómo? ¿Cuándo? No sabemos nada", se queja Pascual.

"No debe cundir la alarma porque sabemos que va a haber vacunas para todos, pero sí debe exigirse transparencia por parte del Gobierno regional", según el diputado del PP, quien considera que "hasta ahora no ha sido precisamente la transparencia lo que ha caracterizado la gestión del consejero Miguel Rodríguez".

A su juicio, los últimos plazos anunciados por el Gobierno de Cantabria han suscitado "preocupación en la calle", cuando "en situaciones como esta lo que debe imperar es la certidumbre y la certeza", añade el parlamentario regional.

Por este motivo, el PP considera que el consejero de Sanidad debe comparecer en el Parlamento "lo más rápidamente posible" a fin de aclarar todos estos extremos y despejar todo tipo de dudas, por lo cual se ha solicitado su presencia en la Comisión de Sanidad del Parlamento de Cantabria.