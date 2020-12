Billie Eilish pierde cien mil seguidores por subir dibujos de figuras femeninas, se ríe y los recupera al poco tiempo

Perder seguidores es una de las cosas que más desasosiego pueden causarle a alguien que se preocupe por sus redes sociales. Pero para la cantante Billie Eilish, con sus 73 millones de seguidores en Instagram, es sólo un juego si se trata de hacer lo que le dé la gana.

Hace unos días la joven respondió a un reto que animaba a responder a preguntas de los usuarios. Eso hizo que Eilish subiera a sus stories una serie de imágenes de bocetos de dibujos que ella misma hace.

La temática era la figura femenina, con senos y genitales femeninos, además de una pintura de dos mujeres enfrentando sus pechos, entre otras imágenes, de las que estaba "muy orgullosa" y sobre las que afirmó "me encantan las tetas".

Eso al parecer ofendió a algunos de sus seguidores, que dejaron de seguirla en masa. Un usuario se hizo eco de la bajada seguidores: 100.000 en apenas unas horas.

Sin embargo, Billie Eilish se lo tomó a guasa, publicando la captura de ese usuario, haciendo notar el bajón, y escribió "LMFAOOO todos los bebés smh". Lfao es un un acrónimo de "Laughing My Fucking Ass Off" que se podría traducir como "partirse el culo de risa". 'Smh' significa shaking my head, o lo que es lo mismo, sacudir la cabeza con desaprobación.

Pero alguien que despierta pasiones, para bien o para mal, tendrá siempre seguidores y las aguas volvieron a su cauce al poco, pues en menos de 24 horas la cantante tenía de nuevo 73 millones de seguidores.

Y es que la cantante y compositora estadounidense siempre se ha caracterizado por ser ella misma, al margen de las opiniones y siempre se ha mostrado muy crítica con quienes, por ejemplo, hacen comentarios sobre su cuerpo o su forma de vestir.