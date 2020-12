Cvirus.- La Comunitat registra 3.590 casos, la xifra més alta de la pandèmia, i 60 morts, la segona més elevada

Els nous positius situen la xifra total de positius en 142.757 persones. Per províncies, la distribució de nous positius és la següent: 412 a Castelló (15.504 en total), 846 a Alacant (46.826 en total) i 2.332 en la província de València (80.425 en total). A més, continua havent-hi dos casos sense assignar.

Així, la Comunitat Valenciana ha registrat aquest dimarts una Incidència Acumulada de contagis per cada 100.000 habitants de 363,99 casos positius. Pel que fa a la Incidència Acumulada dels últims set dies és de 131,58.

S'han registrat 60 defuncions per coronavirus des de l'última actualització -17 d'ells usuaris de residències-, per la qual cosa el total de defuncions és de 2.895 persones: 377 en la província de Castelló, 1.003 en la d'Alacant i 1.515 en la de València.

Des de l'última actualització, s'han registrat 2.031 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta forma, ja són 132.897 persones a la Comunitat Valenciana les que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia. Per províncies, les altes es distribueixen de la següent manera: 14.747 a Castelló, 44.441 a Alacant i 73.648 a València. A més, hi ha 61 altes sense assignació. En aquests moments hi ha 18.606 casos actius, la qual cosa suposa un 12,05% del total de positius.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 1.746 persones ingressades: 152 en la província de Castelló, amb 22 pacients en UCI; 509 en la província d'Alacant, 107 d'ells en la UCI; i 1.085 en la província de València, 149 d'ells en UCI.

El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus ascendeix a 2.053.540, de les quals 1.882.855 han sigut a través de PCR i 169.938, mitjançant test ràpid.

SITUACIÓ EN RESIDÈNCIES

Des de l'última actualització, un total de 45 residents i 60 treballadors han donat positiu i 17 usuaris de residències han mort.Hi ha algun cas positiu en 104 residències de majors: 8 en la província de Castelló, 36 en la província d'Alacant i 60 en la província de València.

Així mateix, hi ha casos en 20 centres de diversitat funcional (3 en la província de Castelló, 7 en la província d'Alacant i 10 en la província de València) i 6 centres de menors (1 en la província de Castelló, 1 en la província d'Alacant i 4 en la província de València).

Actualment, es troben sota vigilància activa de control sanitari 27 residències a la Comunitat Valenciana: 2 en la província de Castelló, 12 en la província d'Alacant i 13 en la província de València.