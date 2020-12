Isa Pantoja, sobre la relación entre Kiko Rivera y su madre: "No creo que haya solución"

Isa Pantoja ha reaparecido en El programa de Ana Rosa, después de semanas de encierro en el programa de La casa fuerte. La colaboradora ha entrado en una conexión en directo para hablar del encuentro que ha tenido con su madre y su hermano, Kiko.

La ex concursante no ha querido dar detalles de la conversación privada que mantuvo a solas en su madre, pero sí ha utilizado el espacio televisivo para desmentir algunas conjeturas que se han hecho sobre el encuentro. Chabelita se desplazó el pasado miércoles hasta Cantora donde entró a toda prisa evitando a la prensa.

La colaboradora ha explicado que no pudo llegar hasta el interior de la casa en su vehículo y ha reconocido, como ya contó Ana María Aldón, que tuvo que saltar la valla y andar unos metros a oscuras hasta llegar a la residencia para poder ver a su madre. No obstante, Isa ha desmentido que tuviera una conversación tensa con la tonadillera y ha aclarado que su madre no quiso echarla como han asegurado algunos medios.

Isa desmiente que tuviera una discusión con su madre

"Mi madre no me dice que me vaya de allí ni que sea igual que mi hermano", ha comentado la ex concursante. Además, la colaboradora ha aclarado que ella no ha dado ninguna información sobre el encuentro con su madre, tan solo ha su hermano Kiko, por lo que todo lo que se contó sobre la cita entre madre e hija serían invenciones.

Los hermanos Pantoja se reunieron este martes junto a sus parejas, Irene Rosales y Asraf Beno, acompañados de los más pequeños a lo que las cámaras pudieron grabar compartiendo un día en familia. Isa Pantoja ha contado que puedo hablar más detenidamente con su hermano, pero que no quiso reprocharle nada de referente a la guerra que su madre, la cantante prefiere mantenerse al margen de la disputa entre madre e hijo.

Chabelita ha reconocido que entiende la frustración de Kiko Rivera, pero que no entiende sus formas, "mi hermano esta triste. Debería de haber hablado con mi madre antes de decir lo que dijo", ha añadido. Al parecer, Isabel Pantoja está más dolida por las acusaciones de mala madre que por los temas legales, "no creo que haya solución", ha sentenciado Isa P.