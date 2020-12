Tu horóscopo diario: martes 29 de diciembre de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 29 de diciembre de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Puede que sientas inquietud por algunas cosas que suceden a tu alrededor, pero no te van a afectar tanto como crees y en cualquier caso será de una manera que podrás mantener el control de todo. Calma y respira hondo antes de hacer o decir nada.

Tauro

No debes confiar en la suerte, sino en ti, en tu fuerza interior y en tus posibilidades de llevar a cabo lo que deseas. Esa es la clave para que puedas avanzar sin temor y de cara a lo que más te guste. Hay cierto asunto social o político que te favorece.

Géminis

Hoy toca prudencia y no actuar bruscamente con nadie, ya que los ánimos de ciertas personas cercanas pueden estar alterados por diversos motivos y al final puedes pagar las consecuencias. Ten cuidado con las expresiones y los comentarios.

Cáncer

Mimar tu cuerpo es algo que no debes dejar de hacer en ningún momento. Cuanto más te cuides, mejor te sentirás y más armonía encontrarás entre cuerpo y mente. Tenlo en cuenta y no dejes de hacerlo en esta jornada o en los próximos días.

Leo

Si te dejas llevar hoy por tu intuición no te vas a equivocar, porque verás con mucha facilidad que vas por buen camino. Hay alguien que te sonríe y eso es algo que valorarás, ya que es una persona algo difícil o que está siempre en una postura muy distinta a la tuya.

Virgo

Es mejor que no te metas en ningún problema ajeno ni discusión hoy porque puede que te afecte sin razón alguna para ello. Si hay algo que no te gusta en el trabajo, deja que lo solucionen los responsables. Esa es su obligación y a ellos debes acudir.

Libra

Procura que la tecnología no sea lo único en lo que pongas tu atención, ya que corres el riesgo de invertir todo tu tiempo en ella y puede crearte una adicción muy poco recomendable. No bajes la guardia en este tema ni te dejes arrastrar por los demás.

Escorpio

Aceptar cualquier clase de compromiso o acuerdo con alguien que no te convenza del todo no es una buena opción. Se trate de trabajo, dinero o un acuerdo de algún tipo, debes examinar tus principios y valores y actuar en consecuencia. No todo vale.

Sagitario

Disfrutarás mucho de unas palabras que te llegan de lejos y que te confortan porque estarán llenas de cariño y de amor. Guárdalas en tu corazón porque serán todo un tesoro que te hará feliz. Además, no se van a borrar de tu recuerdo así, como así porque la tecnología te ayudará.

Capricornio

Hay asuntos familiares que te causarán quebraderos de cabeza porque no sabrás muy bien cómo organizarlos para que nadie se sienta desplazado o porque temes las malas caras de alguien. Ten paciencia y actúa según tu conciencia.

Acuario

Se acerca un momento muy oportuno para establecer un diálogo con tu pareja o con alguien con quien has tenido algún problema o te has distanciado. Establece puentes de afecto y comunicación aprovechando una circunstancia de estos días.

Piscis

Si alguien te lleva la contraria hoy, no le des la mínima importancia, porque no es nada que realmente influya en las cosas que merecen la pena, sobre todo con la familia. Lo mejor es que cedas y te dejes llevar o hagas lo que les apetece.