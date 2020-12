Demi Lovato presume de estrías para reflexionar sobre su proceso de recuperación de la bulimia que padece

Demi Lovato se ha sincerado con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram, donde ha compartido algunas imágenes en las que presume de sus estrías. Además, la cantante ha aprovechado la ocasión para hablar sobre el proceso de recuperación de la bulimia que padece.

La que fuera chica Disney, ha compartido una serie de fotografías en las que muestra sus estrías adornadas con purpurina dorada: "Sinceramente, creía que no era real el hecho de que pudieras recuperarte de un trastorno alimentario. Que todo el mundo fingía o recaía en secreto a puerta cerrada. 'Seguro que vomita aquí y allá'. 'Probablemente nunca pueda aceptar su celulitis', son algunas de las cosas que solía decirme a mí misma mientras crecía", explica Lovato.

"Estoy muy agradecida de poder anunciar con honestidad que, por primera vez, mi dietista me ha mirado y me ha dicho: 'Así es como se ve la recuperación del trastorno alimentario'. En honor a mi gratitud por el momento en el que me encuentro ahora mismo, me he hecho una pequeña sesión de fotos mientras estaba en cuarentena este verano para mostrar mis estrías y no avergonzarme de ellas", continuaba la intérprete.

Demi Lovato ha insistido en que, después de que su dietista le dijera esto, ella pensó en poner purpurina en sus estrías como una manera de premiar a su cuerpo: "Mis estrías no van a desaparecer, por lo que podría ponerle un poco de brillo, ¿verdad? Dejadme también dejar claro que esto sirve como recordatorio para cualquiera que de verdad piense que esto no es posible. ¡Puedes hacerlo, cree en ti!", afirma convencida.

Para dar por terminada su reflexión, Demi Lovato insiste en que todos hemos pasado un año bastante complicado y que esto significa que debemos ser buenos con nosotros mismos porque "vale la pena el milagro de la recuperación".