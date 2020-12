Críticas hacia Demi Lovato por comerse un pavo en Acción de Gracias tras pedir que adopten uno

Un día antes de Acción de Gracias, la cantante Demi Lovato compartió una maravillosa iniciativa donde pedía a sus seguidores que adoptasen un pavo para protegerlos de ser el típico plato de la celebración estadounidense.

"Estos animales no sólo son lindos, sino que también perdonan. Los animales de @farmsanctuary tuvieron que aprender a confiar en los humanos después de lo que habían pasado, ¡y su fuerza y resistencia son increíbles!", redactó.

Esta actuación fue muy aplaudida por sus seguidores, sin embargo, el último jueves de noviembre, la artista publicó su cena en las historias de Instagram y, sorprendentemente, era un pavo horneado.

"I'm thankful for all of you" ("Estoy agradecida por todos vosotros"), escribió la también actriz junto al plato de comida como si un día antes no hubiese pedido la protección de uno.

En las redes sociales, la ola de críticas acusó de ser hipócrita a la exestrella de Disney Channel y consiguió que la misma Lovato eliminase la publicación del santuario.