Demi Lovato cuenta cómo de bien le están yendo los primeros meses de nuevo soltera

Ya explicamos por aquí que la ruptura de Demi Lovato con Max Ehrich ha sido un culebrón que ha tenido de todo, desde que él se enterase por la prensa hasta los seguidores de la cantante acosándole en redes sociales e, incluso, la aparición de Sonika Vaid, una nueva novia para el también actor mientras aún parecía intentar volver con su expareja.

Pero todo aquello, incluso los rumores de que también Lovato tenía nuevo novio en la figura de su gran amigo y rapero Mod Sun, parece que ha quedado atrás y que ahora solo queda una artista que reflexiona sobre un 2020 que, visto desde las perspectiva del año pasado y sobre el papel, ha distado muchísimo de lo que finalmente ha sido.

Sobre todo porque durante el 2019 aún estaba congratulándose por haber vuelto a retomar su carrera después de la sobredosis que sufrió en 2018 y que obligó a Lovato a tomarse un descanso, tal y como ha revelado ella misma en una entrevista concedida al programa Today.

"Siendo totalmente sincera, cuando este año dio comienzo todo apuntaba a que iba a ser una etapa memorable a nivel profesional, y ya estaba planeando mi regreso", comenzó diciendo, algo que finalmente sucedió con la publicación del tema Ok Not To Be Ok.

Sin embargo, a partir del final del verano las cosas se han crispado un poco y todo se ha vuelto bastante enrevesado. Y no solo porque hay quien haya pedido su "cancelación" debido a una canción abiertamente anti-Trump (Commander In Chief) que cantó durante la gala de los Billboard Music Awards, sino, claro, por la ruptura de su compromiso matrimonial con Ehrich.

La artista de Alburquerque, Nuevo México, de 28 años, afirma haber interiorizado, sin embargo, una valiosa enseñanza: no necesita estar con nadie para sentirse plena de felicidad. "Creo que las lecciones más importantes que he aprendido es lo bien que me encuentro cuando estoy sola y, también, a quererme a mí misma", ha afirmado.

Según la cantante de temas como Sorry Not Sorry, Confident o Give Your Heart A Break, "hasta este año jamás había empezado a investigar las pequeñas cosas que aportan alegría" a su vida, lo que finalmente ha repercutido en que trabaje su amor por su círculo más íntimo.

"De hecho, ahora mismo estoy cimentando mejor las relaciones que tengo con mis amigos y con mis familiares... e incluso con mis perros [llamados Batman y Cinderella], poder pasearlos es algo que no pude hacer cuando trabajaba tanto", ha finalizado.

Las bromas en los People's Choice Awards

Hasta tal punto se ve que ha superado Lovato su ruptura con Ehrich que la noche de este lunes era la maestra de ceremonias de la gala de los People's Choice Awards, en el Microsoft Theater de Los Ángeles, y dejó boquiabiertos a los espectadores con diversas bromas sobre su vida más reciente.

"Estoy muy emocionada de estar aquí esta noche, ya que honestamente he pasado los 'tres años' más largos de toda mi vida", comentaba nada más comenzar el espectáculo incidiendo en que, desde su sobredosis, para ella todo había sido un confinamiento.

Eso sí, el chiste que se llevó la palma fue el de anillo que debería estar en su mano pero que ahora... "He hecho lo mismo que todo el mundo durante la cuarentena: encerrarme en casa, atreverme con nuevos hobbies como pintar, meditar o hacer fotos, e incluso comprometerme. Pero bueno, ya me he 'descomprometido', así que todo vuelve a la normalidad", confesó entre risas.