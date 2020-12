Las dos grandes relaciones de Jorge Lorenzo lejos del motociclismo: ¿cómo ha sido la vida sentimental de 'Cuervo'?

Quedó en cuarto lugar, pero para muchos telespectadores, Cuervo no solo fue un enorme concursante de Mask Singer, sino que podría haber sido perfectamente el ganador y nadie se hubiese sorprendido. Finalmente no pudo ser, pero cuando se quitó la máscara y apareció Jorge Lorenzo la ovación fue cerrada.

No eran pocos los que lo habían adivinado, pero seguro que dos personas reconocieron rápidamente la voz del piloto de motociclismo de 33 años. Hablamos de sus dos exparejas, las únicas dos mujeres de las que el tricampeón del mundo de MotoGP (2010, 2012 y 2015) ha amado.

Se lo aseguró su madre, María, a Bertín Osborne, cuando este le preguntó sobre cómo han sido las relaciones sentimentales de la voz detrás de la máscara del ave. "Que yo sepa solo ha tenido dos novias", explicó, algo que corroboró el de Repsol Honda.

"Yo he estado dos veces enamorado en mi vida. He tenido dos relaciones serias, solo dos veces", aseveró, a pesar de que la prensa rosa ha intentado en multitud de ocasiones averiguar si había alguien más que haya ocupado su corazón y que han tenido el efecto contrario en Lorenzo: "También he tenido malas experiencias en ese sentido. Nada grave, pero me ha hecho ser más precavido".

En ese sentido hay que recordar a dos mujeres con las que mantuvo un idilio pero, siguiendo sus palabras, no fructificaron en algo más que algo pasajero: primero sería la modelo italiana Francesca Lukasik, que habló de su romance con el piloto para el mundo del papel couché y llegó a posar para la ya desaparecida revista Interviú.

"¡Que no es mi novia! No creáis estas cosas", le contestó Lorenzo a un fan que le preguntaba cómo podía concentrarse en los circuitos con la chorba que tenía. Y también del mundo de las pasarelas llegaba la española Noemí Perera, aunque nunca se confirmó si el affaire fue o no cierto a pesar de varios titulares que comentaban que la top había encandilado al piloto.

Quien sí consiguió enamorarle fue, a los 17 años, Eva Perelló, su primer amor y con quien comenzó a salir en una relación que, más allá de las reservas con las que llevaban su romance y que Lorenzo era aún una joven promesa, apenas acaparó los focos.

Hace unos años, además, salió a la luz gracias a une entrevista con Vanity Fair que siguen siendo "muy buenos amigos". "Lo sigo, lo veo y lo apoyo. Se terminó porque cada uno siguió su rumbo. Él es piloto y yo, cocinera. Pero nos seguiremos queriendo siempre", destacó la joven.

Aunque hay quien asegura que el motivo de su ruptura fue la necesidad de centrarse en su carrera deportiva, lo cierto es que Perelló solía asistir a sus grandes premios en la península (como en Jerez de la Frontera o Montmeló) y le encantaba ver a su novio subirse al podio en sus primeras veces.

"Ella me marcó en su día, el primer amor nunca se olvida y es una chica con mucha personalidad. Me gusta la gente con personalidad. Tiene más que yo, y es difícil", llegó a admitir el mallorquín en una entrevista concedida al diario La Vanguardia.

La segunda mujer que marcó la vida sentimental de uno de los solteros de oro de España fue Nuria Tomas. En una de sus victorias en la competición, con la que se alzaba el título, Lorenzo se marcó un Iker Casillas y le dio un enorme beso a la actriz (se formó en el John Strasberg Studios de Nueva York y en Cristina Rota de Madrid).

Tomas, que a principios de este mes se convertía en madre por primera vez de un niño al que ella y su pareja, Agus Puig, han llamado Apolo, ya era conocida por haber mantenido una relación sentimental con el futbolista Gerard Piqué y por ser hija del conocido empresario jamonero Enrique Tomas.

Finalmente, el amor se les acabó en 2016 y se separaron amistosamente apenas un año después de comenzar a salir. Unos meses después ella conocía a su pareja, con quien contrajo matrimonio el pasado 23 de octubre en el Ayuntamiento de Alella, en Barcelona.