Un bombero interrumpe el brindis navideño de 'El intermedio' quitándose la ropa

Wyoming preparó este miércoles una sorpresa para todo su equipo de El intermedio y así despedir 2020 de una forma original: Quiso dejarles encerrados hasta el próximo enero, cuando acaben las fiestas.

La iniciativa no contó con muchos apoyos, más bien provocó el enfado de Sandra Sabatés, Andrea Ropero, Thais Villas y Dani Mateo. "Llega el momento de alzar nuestras copas y brindar por unas navidades históricas", afirmó el presentador.

🔴 ¡Hasta aquí nuestro programa de hoy! Volvemos en 2021 con más, pero no mejor, porque es imposible, bueno... ¡a lo mejor sí es posible! ¡Feliz Navidad! 🍾🍾🍾 #elintermedioencasa. ▶ En directo: https://t.co/tJiYS1K9SCpic.twitter.com/blGIFT4mzp — El Intermedio (@El_Intermedio) December 23, 2020

"Thais Villas: ¿Quieres hacer tú el honor?", preguntó Wyoming, a lo que la colaboradora del programa de La Sexta contestó que "no lo voy a hacer, sabes que se me da mejor beber, te lo he dicho mil veces".

El siguiente fue Mateo, que envió un mensaje a sus padres: "No os preocupéis por mí, sobreviviré a esto. Quería mandaros un whatsapp, pero este hombre es un sádico. No le basta con separarnos de nuestras familias, sino que ha hecho algo peor, nos ha separado de las redes sociales quitándonos el wifi".

Entonces, el presentador se dirigió a Ropero, que señaló que "todavía estoy digiriendo todo esto, hasta ahora pensaba que no había un encierro peor que el de marzo". Fue Sabatés la encargada de enviarle un mensaje a los espectadores: "Nos va a tocar un brindis soso", admitió Wyoming.

"A pesar de las circunstancias, me gustaría desear a todos unas felices fiestas, ha sido un año muy difícil y creo que tenemos que sentirnos orgullosos de estar logrando capeando el temporal. Eso sí, no echemos todos esos esfuerzos por tierra y continuemos comportándonos con responsabilidad".

🔴Wyoming, Sandra Sabatés, Dani Mateo, Thais Villas y Andrea Ropero brindan por el 2021: "¡Feliz Navidad!" #elintermedioencasa. ▶ En directo: https://t.co/tJiYS1K9SCpic.twitter.com/oCyzNEoJZc — El Intermedio (@El_Intermedio) December 23, 2020

Tras acabar la presentadora su brindis, un bombero irrumpió en el plató de El intermedio, anunciando que había roto las cadenas con las que el presentador había cerrado la puerta de los estudios del programa, dejándoles libres.

"Nos vemos en enero", exclamó Sabatés, mientras que Mateo se despidió lanzándole un consejo a su jefe: "Cuídate, no hagas locuras que eres de riesgo". Todos se marcharon, dejando solo a Wyoming con el bombero para despedir el último programa del año.

Pero el madrileño no pareció muy disgustado cuando el bombero señaló que "me voy a poner cómodo que llevo un fuego por dentro...", mientras se quitaba la ropa, para alegría del presentador.