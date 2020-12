Fayna relata su infierno junto a 'El Yoyas': "La primera vez que me dio una paliza mi hijo de 3 años intentó defenderme"

Después de conocerse la condena a Carlos Navarro 'El Yoyas', exconcursante del programa de televisión Gran Hermano, como autor de siete delitos, seis de ellos consumados en la persona de su exmujer, Fayna Bethencourt, y de sus dos hijos (ambos menores de edad), así como un séptimo perpetrado contra la nueva pareja de su ex, la canaria concede ahora una brutal entrevista en la que relata el infierno vivido junto a él.

Vejaciones, maltratos... Ahora plasmados sobre las páginas de Lecturas. "Mi hija me pidió varias veces que lo denunciara. Con 7 años me dijo: 'Siempre dices lo mismo, que no va a volver a pasar y siempre pasa".

Sin embargo, siguió con él y solo pudo dejarle hace ahora tres años. "El amor a mis hijos fue lo que me hizo romper. No podía permitir que vivieran eso", dice a la publicación del corazón.

En efecto, sus hijos fueron testigos directo de los malos tratos recibidos, y así lo cuenta la canaria. "La primera vez que me dio una paliza mi hijo de 3 años intentó defenderme".

"Me prohibía cosas como ir a lavar el coche. Decía que lavando se hacen posturitas y se ponen todos cachondos"

Sobre ese infierno, relata: "Me prohibía cosas como ir a lavar el coche. Decía que lavando se hacen posturitas y se ponen todos cachondos. Piensas que es celoso porque te quiere".

En cuanto a la condena a Carlos Navarro, se muestra insatisfecha. "No estoy contenta con la condena. Hay tristeza y mucho dolor", cuenta Fayna, que, eso sí, al saber de ella y saber que todo había acabado, sintió "alivio".

A pesar de todo lo vivido, reconoce que no le sale "odiar" a su ex.