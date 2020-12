La plataforma 'Di no a las torres' pide a 21 ayuntamientos que se opongan a la línea 400kV

En concreto, y según ha explicado la plataforma en un comunicado, ha solicitado a los ayuntamientos que incluyan en sus próximos plenos municipales mociones para que la Junta de Andalucía "paralice la construcción" de la línea 400 hasta que Red Eléctrica de España "haya realizado un estudio de impacto ambiental nuevo tal como prescribe la ley".

La 400 kV de doble circuito, "con sus torres de hasta 80 metros y 20 cables tendidos", es una de las líneas más potentes y grandes que existen. Los miembros de esta plataforma mantienen que "para simplemente mejorar el suministro en la zona hubiera sido suficiente una línea mucha más modesta".

En general, evitar microcortes "no depende tanto de líneas de alta tensión que de la calidad de la infraestructura de distribución local", han agregado desde 'Di no a las torres', donde sostienen que "el objetivo real de la línea 400 no es mejorar el suministro local sino facilitar la evacuación de la energía eléctrica generada por los megaproyectos de energía renovable que se está planteando por la zona, especialmente cerca de las subestaciones en Baza y Caparacena".

En este contexto, piden a alcaldes y concejales que "no miren a otro lado ante la destrucción del paisaje y del medio ambiente de sus municipios" y promuevan la solicitud a la Junta para que paralice la construcción de la línea para un nuevo estudio de impacto ambiental.