Generalitat i Microsoft ampliaran la capacitat de la plataforma educativa per a aconseguir un milió d'usuaris

La Generalitat reforçarà la seua plataforma educativa digital i la formació a distància amb aplicacions per mitjà d'un conveni de col·laboració amb Microsoft que permetrà que aquesta ferramenta dispose d'una "major capacitat d'emmagatzematge i un abast per a un milió de persones usuàries, per la qual cosa donarà una àmplia cobertura als i les prop de 80.000 docents i a quasi 800.000 estudiants del sistema educatiu valencià".

Així ho ha indicat la Generalitat en un comunicat, en el qual han defès que aquest conveni facilitarà "l'accés a un entorn d'aprenentatge en el núvol posat a la disposició del professorat i l'alumnat dels centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana".

En la firma, que s'ha realitzat en el Palau de la Generalitat, han participat el conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler; el d'Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà; el president de la Generalitat, Ximo Puig, i la presidenta de Microsoft Espanya, Pilar López.

El conveni estableix que Microsoft pose a la disposició de la Generalitat les plataformes Office 365 i Microsoft Teams, en castellà i valencià, per a facilitar l'aprenentatge remot. A més, el professorat rebrà formació especialitzada impartida per persones expertes.

Entre les millores de la metodologia educativa s'inclouen un servici de videoconferència integrat, l'ús de ferramentes col·laboratives per a facilitar l'aprenentatge, així com la provisió d'un compte de correu electrònic com a part d'una identitat digital per a tot el professorat i l'alumnat, tot açò amb total garantia de seguretat i privacitat.