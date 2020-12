Cvirus.- CSIF urgeix la Conselleria de Sanitat al fet que explique la "logística i protocols" per a la vacunació

El sindicat lamenta, en un comunicat, que "a escassos dies de l'inici, ja que el Ministeri va anunciar que començaria el diumenge 27, no han comunicat un sol detall sobre el pla de vacunació".

CSIF recalca que tant treballadors com usuaris requereixen d'"informació clara i ràpida". "El factor temps resulta fonamental, igual que l'organització i coordinació dels equips professionals per a l'administració de la vacuna", ha subratllat l'organització, que ha posat l'accent principalment que el personal de la sanitat valenciana sàpia amb suficient antelació com Conselleria de Sanitat pretén dur a terme la vacunació contra la Covid.

CSIF considera "fonamental una planificació, de manera que existisca una dotació suficient de professionals sanitaris per a l'administració de la vacuna i un espai condicionat específicament en centres per a la seua recepció i emmagatzematge".

No obstant açò, la central sindical ha criticat que, "a data de hui dimarts, encara no hi haja una sola directriu per escrit del procés de vacunació".

"MÀXIMA TRANSPARÈNCIA"

El sindicat ha instat la Conselleria de Sanitat, en la reunió celebrada aquest dimarts, la segona del Consell de Salut enguany a pesar de la gravetat de la situació sanitària, al fet que "aplique la màxima transparència".

"Estem parlant d'una sanitat pública que requereix d'informació constant per a professionals i usuaris", recorda CSIF. En aquesta línia, la central sindical ha mostrat el seu malestar per la falta de dades, o el retard a subministrar-los, de personal de la sanitat contagiat, de saturació en UCI o de l'aparició de brots.