Cvirus.- TSJCV acumula en dos procediments sis denúncies i querelles contra alts càrrecs per la gestió de la pandèmia

Les dos actuacions notificades aquest dimarts a les parts tenen per tant un mer caràcter processal, doncs no entren en el fons de l'assumpte i simplement estableixen l'acumulació de causes en virtut de la connexió dels delictes denunciats (prevaricació, lesions i homicidi per imprudència i contra els drets dels treballadors), la similitud dels fets relatats i la coincidència dels aforats denunciats, explica l'alt tribunal valencià en un comunicat.

En un dels procediments s'han acumulat una denúncia i dos querelles dirigides contra el president de la Generalitat, la consellera de Sanitat, la secretària autonòmica de Salut Pública, la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, el subdelegat del Govern en la província de València, l'alcalde de València, Joan Ribó; i el regidor de Cultura Festiva d'aquesta ciutat per la celebració de la manifestació del Dia Internacional de la Dona el passat 8 de març i diversos actes fallers, festius i culturals abans de la declaració de l'estat d'alarma.

METGE MORT

El TSJCV ha acordat l'acumulació en un segon procediment d'altres dos querelles i una denúncia interposades contra la consellera de Sanitat per la falta de mesures de protecció per als professionals sanitaris contra la Covid-19 presentades en el seu moment per la viuda d'un metge mort, el Col·legi d'Infermers i Infermeres de Castelló i el Sindicat Mèdic de la Comunitat Valenciana CESM-CV.

Així mateix, la Sala civil i Penal ha emès un altre en el qual declara la seua falta de competència sobre una setena denúncia, formulada pel sindicat CSIF, ja que no arreplega fets i indicis concrets respecte de persona aforada. D'aquesta manera, acorda la devolució d'eixa causa al Jutjat d'Instrucció 2 de València.